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Angine De Poitrine - Vol.1 (0628425432130) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Angine De Poitrine - Vol.1 (0628425432130) виниловая пластинка

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Angine De Poitrine - Vol.1 (0628425432130) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Angine De Poitrine
Альбом (сингл)
Vol.1
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
В наличии
Код товара: 750241
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Angine De Poitrine - Vol.1 (0628425432130) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Spectacle Bonzai
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Spectacle Bonzai
Barcode
[0628425432130]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Angine De Poitrine
Альбом (сингл)
Vol.1
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Sherpa, Tohogd, Tamebsz, Ababa Hotel, Sahardnieh, L'Aberek
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Angine De Poitrine - Vol.1 (0628425432130) виниловая пластинка

Angine De Poitrine — канадский инструментальный дуэт из Квебека, ставший музыкальной сенсацией в 2026 году. Группа известна своим анонимным образом, использованием микротональных инструментов и вирусным выступлением на KEXP, набравшим миллионы просмотров Их дебютный альбом «Vol. I», выпущенный первоначально в июне 2024 года и ставший уже коллекционной редкостью, теперь впервые становится широко доступен Издание на виниле с вкладышем Дуэт состоит из двух музыкантов под псевдонимами Khn de Poitrine (гитара, бас, лупер) и Klek de Poitrine (ударные). Они выступают в причудливых масках и костюмах (часто в горошек) и общаются на выдуманном языке. С помощью энергичных барабанных ритмов и искусно наложенных микротональных гитарных партий дуэт из Квебека создаёт гипнотические звуковые и визуальные ландшафты в своем психоделическом мат-рок-космосе. Их выступление на KEXP уже набрало миллионы просмотров — и это число продолжает расти. В феврале 2026 года их новый сингл «Fabienk» вошел в число 50 самых популярных песен в мире по версии Shazam. Добавьте к этому аншлаговые концерты, выступления на международных фестивалях и десятки тысяч виниловых пластинок, выпущенных для удовлетворения спроса… Все это важно для нас, людей, но Angine de Poitrine просто любят играть рок-н-ролл.

Отзывы о товаре Angine De Poitrine - Vol.1 (0628425432130) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Spectacle Bonzai
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Spectacle Bonzai
Barcode
[0628425432130]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Angine De Poitrine
Альбом (сингл)
Vol.1
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Sherpa, Tohogd, Tamebsz, Ababa Hotel, Sahardnieh, L'Aberek
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Angine De Poitrine — канадский инструментальный дуэт из Квебека, ставший музыкальной сенсацией в 2026 году. Группа известна своим анонимным образом, использованием микротональных инструментов и вирусным выступлением на KEXP, набравшим миллионы просмотров Их дебютный альбом «Vol. I», выпущенный первоначально в июне 2024 года и ставший уже коллекционной редкостью, теперь впервые становится широко доступен Издание на виниле с вкладышем Дуэт состоит из двух музыкантов под псевдонимами Khn de Poitrine (гитара, бас, лупер) и Klek de Poitrine (ударные). Они выступают в причудливых масках и костюмах (часто в горошек) и общаются на выдуманном языке. С помощью энергичных барабанных ритмов и искусно наложенных микротональных гитарных партий дуэт из Квебека создаёт гипнотические звуковые и визуальные ландшафты в своем психоделическом мат-рок-космосе. Их выступление на KEXP уже набрало миллионы просмотров — и это число продолжает расти. В феврале 2026 года их новый сингл «Fabienk» вошел в число 50 самых популярных песен в мире по версии Shazam. Добавьте к этому аншлаговые концерты, выступления на международных фестивалях и десятки тысяч виниловых пластинок, выпущенных для удовлетворения спроса… Все это важно для нас, людей, но Angine de Poitrine просто любят играть рок-н-ролл.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Angine De Poitrine - Vol.1 (0628425432130) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5210 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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