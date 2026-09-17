Crematory - Oblivion (coloured) (4262464737694) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Crematory - Oblivion (coloured) (4262464737694) виниловая пластинка
Как и у всех великих рок-групп, успех Crematory основан на творчестве опытной команды авторов песен. В случае ведущей немецкой готик-метал группы, эта команда состоит из барабанщика Маркуса Юллиха и продюсера альбома, которые более 25 лет поддерживают группу в её творческом русле. В то же время Маркус Юллих достаточно опытен, чтобы понимать, что эволюция группы напрямую связана со свежими идеями и новыми влияниями. Именно поэтому он уже модернизировал и разнообразил звучание Crematory на их альбоме Monument 2016 года, добавив гитаристов Тоссе Баслера и Рольфа Мункеса, а вскоре после этого — басиста Джейсона Матиаса. Теперь, с новым альбомом Oblivion, они пожинают плоды. «Влияние трёх новых участников слышно, особенно в звучании и выборе песен», — говорит Маркус Юллих. «Тоссе — потрясающий ритм-гитарист, который также добавляет еще больше разнообразия песням своим чистым вокалом, а Рольф, как ведущий гитарист, поднимает альбом на новый уровень своими соло. Джейсон, в свою очередь, демонстрирует невероятную мощь в низких частотах, поэтому мы намеренно сделали басовые партии громкими». Вместе со своей женой Катрин (клавишные и сэмплы) и вокалистом Феликсом Стассом, эти три новых участника являются важными факторами, обеспечивающими современность, актуальность и ориентацию Crematory на будущее в 2018 году.
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