Crematory - Antiserum (coloured) (4262464737656) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Crematory
Альбом (сингл)
Antiserum
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб.
В наличии
Код товара: 750234
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5 210 руб.
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Характеристики
Бренд
Rock Of Angels Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rock Of Angels Records
Barcode
[4262464737656]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Crematory
Альбом (сингл)
Antiserum
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Apocalyptic Vision, Until The End, Shadowmaker, If You Believe, Inside Your Eyes, Kommt N?her, Irony Of Fate, Virus, Back From The Dead, Welcome, Antiserum
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Crematory - Antiserum (coloured) (4262464737656) виниловая пластинка
Antiserum — двенадцатый студийный альбом немецкой метал-группы Crematory, выпущенный в 2014 году Лимитированное издание на цветном виниле Группа Crematory была основана в январе 1991 года и стала ведущей немецкой готик-метал группой, выпустив 17 студийных альбомов. Их многогранное звучание варьируется от мелодичного дэт-метала до элементов электро/дарквейва, некоторые из которых исполняются на немецком языке. За более чем три десятилетия Crematory выпустили множество классических альбомов. В альбоме Antiserum группа сделала заметный крен в сторону EBM и индастриал-метала, интегрировав в своё звучание мощные электронные ритмы. Это вызвало неоднозначную реакцию у старых поклонников, но освежило звучание группы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Rock Of Angels Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rock Of Angels Records
Barcode
[4262464737656]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Crematory
Альбом (сингл)
Antiserum
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Apocalyptic Vision, Until The End, Shadowmaker, If You Believe, Inside Your Eyes, Kommt N?her, Irony Of Fate, Virus, Back From The Dead, Welcome, Antiserum
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Antiserum — двенадцатый студийный альбом немецкой метал-группы Crematory, выпущенный в 2014 году Лимитированное издание на цветном виниле Группа Crematory была основана в январе 1991 года и стала ведущей немецкой готик-метал группой, выпустив 17 студийных альбомов. Их многогранное звучание варьируется от мелодичного дэт-метала до элементов электро/дарквейва, некоторые из которых исполняются на немецком языке. За более чем три десятилетия Crematory выпустили множество классических альбомов. В альбоме Antiserum группа сделала заметный крен в сторону EBM и индастриал-метала, интегрировав в своё звучание мощные электронные ритмы. Это вызвало неоднозначную реакцию у старых поклонников, но освежило звучание группы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Crematory - Antiserum (coloured) (4262464737656) виниловая пластинка - стоимость товара 5210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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