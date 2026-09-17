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James Brown - Black Caesar (OST) (coloured) (0602488221610) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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James Brown - Black Caesar (OST) (coloured) (0602488221610) виниловая пластинка

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James Brown - Black Caesar (OST) (coloured) (0602488221610) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
James Brown
Альбом (сингл)
Black Caesar
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
В наличии
Код товара: 750210
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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James Brown - Black Caesar (OST) (coloured) (0602488221610) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602488221610]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
James Brown
Альбом (сингл)
Black Caesar
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Down And Out In New York City, Blind Man Can See It, Sportin' Life, Dirty Harri, The Boss, Make It Good To Yourself, Mama Feelgood, Mama's Dead, White Lightning (I Mean Moonshine), Chase, Like It Is, Like It Was
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара James Brown - Black Caesar (OST) (coloured) (0602488221610) виниловая пластинка

"Black Caesar" - переиздание студийного альбома-саундтрека на виниле легендарного американского певца Джеймса Брауна, первоначально выпущенного в 1973 году. Джеймс Джозеф Браун мл. - американский певец, признанный одной из самых влиятельных фигур в поп-музыке XX века. "Крестный отец соула", "мистер Please Please Please" и "мистер Динамит", как он сам себя называл. Работал в таких жанрах, как госпел, ритм-энд-блюз, фанк. В 2004 году журнал Rolling Stone поставил его на седьмое место в списке "величайших музыкантов эпохи рок-н-ролла". Снялся в нескольких фильмах.

Отзывы о товаре James Brown - Black Caesar (OST) (coloured) (0602488221610) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602488221610]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
James Brown
Альбом (сингл)
Black Caesar
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Down And Out In New York City, Blind Man Can See It, Sportin' Life, Dirty Harri, The Boss, Make It Good To Yourself, Mama Feelgood, Mama's Dead, White Lightning (I Mean Moonshine), Chase, Like It Is, Like It Was
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"Black Caesar" - переиздание студийного альбома-саундтрека на виниле легендарного американского певца Джеймса Брауна, первоначально выпущенного в 1973 году. Джеймс Джозеф Браун мл. - американский певец, признанный одной из самых влиятельных фигур в поп-музыке XX века. "Крестный отец соула", "мистер Please Please Please" и "мистер Динамит", как он сам себя называл. Работал в таких жанрах, как госпел, ритм-энд-блюз, фанк. В 2004 году журнал Rolling Stone поставил его на седьмое место в списке "величайших музыкантов эпохи рок-н-ролла". Снялся в нескольких фильмах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


James Brown - Black Caesar (OST) (coloured) (0602488221610) виниловая пластинка – стоимость товара 4740 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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