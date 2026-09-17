OST - Naruto Symphonic Experience (coloured) (3516628437519) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Naruto Symphonic Experience
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 750199
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Характеристики
Бренд
Mediatoon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mediatoon
Barcode
[3516628437519]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Naruto Symphonic Experience
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Трек-лист
Nine Tailed Demon Fox, Sadness And Sorrow I, Naruto Main Theme I, Kakashi's Theme, Need To Be Strong I, Fighting Spirit, Need To Be Strong II, Sadness And Sorrow II, Predator And Predator, Strong And Strike, Orochimaru Fight I, Beautiful Green Wild Beast I, A Crisis After Another, Haruka Kanata, Afternoon Of Konoha, Jiraya's Theme, Sexiness, Nine Tailed Demon Fox II, Heavy Violence I, Victory I, Beautiful Green Wild Beast II, Heavy Violence II, Orochimaru Fight II, Orochimaru's Theme I, Avenger,
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Naruto Symphonic Experience (coloured) (3516628437519) виниловая пластинка
Масштабный рок-симфонический проект, созданный к 20-летию культового аниме «Naruto». Оркестровые аранжировки для шоу готовил дирижер Сильвен Аудиновски совместно с композитором оригинального сериала Тосио Масудой. Саундтрек объединяет в себе классический оркестр, рок-инструменты и традиционные японские инструменты (сякухати, сямисэн). Лимитированное издание на красном виниле Издание содержит ключевые музыкальные темы из первых 220 эпизодов аниме в монументальном симфоническом исполнении.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Mediatoon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mediatoon
Barcode
[3516628437519]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Naruto Symphonic Experience
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Трек-лист
Nine Tailed Demon Fox, Sadness And Sorrow I, Naruto Main Theme I, Kakashi's Theme, Need To Be Strong I, Fighting Spirit, Need To Be Strong II, Sadness And Sorrow II, Predator And Predator, Strong And Strike, Orochimaru Fight I, Beautiful Green Wild Beast I, A Crisis After Another, Haruka Kanata, Afternoon Of Konoha, Jiraya's Theme, Sexiness, Nine Tailed Demon Fox II, Heavy Violence I, Victory I, Beautiful Green Wild Beast II, Heavy Violence II, Orochimaru Fight II, Orochimaru's Theme I, Avenger,
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Франция
Масштабный рок-симфонический проект, созданный к 20-летию культового аниме «Naruto». Оркестровые аранжировки для шоу готовил дирижер Сильвен Аудиновски совместно с композитором оригинального сериала Тосио Масудой. Саундтрек объединяет в себе классический оркестр, рок-инструменты и традиционные японские инструменты (сякухати, сямисэн). Лимитированное издание на красном виниле Издание содержит ключевые музыкальные темы из первых 220 эпизодов аниме в монументальном симфоническом исполнении.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
OST - Naruto Symphonic Experience (coloured) (3516628437519) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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