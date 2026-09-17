Queen - A Night At The Opera (0050087512194) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Queen - A Night At The Opera (0050087512194) виниловая пластинка
Queen — A Night At The Opera (издание на 1 LP, штрихкод 0050087512194, переиздание Hollywood Records) — культовый четвертый студийный альбом британской рок-группы Queen, изначально выпущенный в 1975 году. На момент своего выхода в 1975 году A Night at the Opera стал самым дорогим в производстве альбомом в истории звукозаписи. Свое название пластинка получила в честь одноименного фильма братьев Маркс. Альбом стал поворотной точкой в карьере Queen, принеся группе мировую известность и первые места в хит-парадах. Запись примечательна полным отказом от синтезаторов («No Synthesisers!» — гордо гласил буклет); все сложные оркестровки, хоровые партии и эффекты создавались исключительно с помощью многократного наложения вокала и гитарных партий Брайана Мэя. Центральным шедевром альбома стала легендарная шестиминутная композиция Bohemian Rhapsody, совместившая в себе балладу, оперу и тяжелый рок.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Queen
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Queen
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