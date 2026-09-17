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Tricky - Different When It's Silent (coloured) (4062548143225) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Tricky - Different When It's Silent (coloured) (4062548143225) виниловая пластинка

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Tricky - Different When It&#039;s Silent (coloured) (4062548143225) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Tricky
Альбом (сингл)
Different When It's Silent
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 750196
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Характеристики

Бренд
False Idols
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
False Idols
Barcode
[4062548143225]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Tricky
Альбом (сингл)
Different When It's Silent
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Still See Me There Ft. Mitch Sanders, I'M Yours Ft. Mitch Sanders, Be Still In The Pain Ft. Mitch Sanders & Run Red Rambo, I Tried Ft. Mitch Sanders, So Cold Ft. Mitch Sanders, Paris Maybe Ft. Mitch Sanders, Cannon Fodder Ft. Mitch Sanders, Because I Don't Know Ft. Mitch Sanders, Marinade Ft. Mitch Sanders, Radana Ft. Mitch Sanders & Radana, Piano Ft. Mitch Sanders, Frontier Town, Hengrove Blues Ft. Mitch Sanders, Out Of Place Ft. Marta
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tricky - Different When It's Silent (coloured) (4062548143225) виниловая пластинка

Легендарный артист и продюсер Tricky сегодня анонсирует свой новый альбом Different When It's Silent, релиз которого состоится 17 июля 2026 года на лейбле False Idols. Его 15-й студийный альбом и первый полноформатный релиз под собственным именем за шесть лет, Different When It's Silent, — это прямолинейная, целенаправленная запись, которая возвращает нас к самобытному звуковому языку, определявшему творчество Трики с момента его новаторского дебюта в 1995 году, Maxinquaye. После премьеры, состоявшейся в исполнении Лорен Лаверн на BBC Radio 6 Music, первый сингл с альбома, «Out Of Place», становится мощным завершающим моментом пластинки. В треке, записанном совместно с давней соратницей Мартой, сдержанный вокал Марты сочетается с энергичной, почти панковской манерой исполнения Трики. Контраст между ними создает динамичный финал, отражающий минималистичную интенсивность альбома. Первоначально написанная для собственного альбома Марты, песня «Out Of Place» в итоге была переиздана Трики для альбома Different When It's Silent.

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Характеристики
Бренд
False Idols
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
False Idols
Barcode
[4062548143225]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Tricky
Альбом (сингл)
Different When It's Silent
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Still See Me There Ft. Mitch Sanders, I'M Yours Ft. Mitch Sanders, Be Still In The Pain Ft. Mitch Sanders & Run Red Rambo, I Tried Ft. Mitch Sanders, So Cold Ft. Mitch Sanders, Paris Maybe Ft. Mitch Sanders, Cannon Fodder Ft. Mitch Sanders, Because I Don't Know Ft. Mitch Sanders, Marinade Ft. Mitch Sanders, Radana Ft. Mitch Sanders & Radana, Piano Ft. Mitch Sanders, Frontier Town, Hengrove Blues Ft. Mitch Sanders, Out Of Place Ft. Marta
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Легендарный артист и продюсер Tricky сегодня анонсирует свой новый альбом Different When It's Silent, релиз которого состоится 17 июля 2026 года на лейбле False Idols. Его 15-й студийный альбом и первый полноформатный релиз под собственным именем за шесть лет, Different When It's Silent, — это прямолинейная, целенаправленная запись, которая возвращает нас к самобытному звуковому языку, определявшему творчество Трики с момента его новаторского дебюта в 1995 году, Maxinquaye. После премьеры, состоявшейся в исполнении Лорен Лаверн на BBC Radio 6 Music, первый сингл с альбома, «Out Of Place», становится мощным завершающим моментом пластинки. В треке, записанном совместно с давней соратницей Мартой, сдержанный вокал Марты сочетается с энергичной, почти панковской манерой исполнения Трики. Контраст между ними создает динамичный финал, отражающий минималистичную интенсивность альбома. Первоначально написанная для собственного альбома Марты, песня «Out Of Place» в итоге была переиздана Трики для альбома Different When It's Silent.
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