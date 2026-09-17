Tricky - Different When It's Silent (coloured) (4062548143225) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Tricky - Different When It's Silent (coloured) (4062548143225) виниловая пластинка
Легендарный артист и продюсер Tricky сегодня анонсирует свой новый альбом Different When It's Silent, релиз которого состоится 17 июля 2026 года на лейбле False Idols. Его 15-й студийный альбом и первый полноформатный релиз под собственным именем за шесть лет, Different When It's Silent, — это прямолинейная, целенаправленная запись, которая возвращает нас к самобытному звуковому языку, определявшему творчество Трики с момента его новаторского дебюта в 1995 году, Maxinquaye. После премьеры, состоявшейся в исполнении Лорен Лаверн на BBC Radio 6 Music, первый сингл с альбома, «Out Of Place», становится мощным завершающим моментом пластинки. В треке, записанном совместно с давней соратницей Мартой, сдержанный вокал Марты сочетается с энергичной, почти панковской манерой исполнения Трики. Контраст между ними создает динамичный финал, отражающий минималистичную интенсивность альбома. Первоначально написанная для собственного альбома Марты, песня «Out Of Place» в итоге была переиздана Трики для альбома Different When It's Silent.
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Теги товара: Инструментальная музыка
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Теги товара: Инструментальная музыка
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