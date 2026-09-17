Death Grips - Bottomless Pit (0602547914521) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Death Grips
Альбом (сингл)
Bottomless Pit
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 750189
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Caroline Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Caroline Records
Barcode
[0602547914521]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Death Grips
Альбом (сингл)
Bottomless Pit
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Giving Bad People Good ideas, Hot Head, Spikes, Warping, Eh, Bubbles Buried In This Jungle, Trash, Houdini, BB Poison, Three Bedrooms In A Good Neighborhood, Ring A Bell, 80808, Bottomless Pit
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Death Grips - Bottomless Pit (0602547914521) виниловая пластинка
Death Grips — американская хип-хоп группа, образованная в 2010 году. В состав группы входят рэпер MC Ride, барабанщик Зак Хилл и продюсер Энди Морин. Музыка Death Grips часто классифицируется критиками как экспериментальный хип-хоп.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 190 руб.1298 руб. в СплитВысоцкий Владимир - Инструментальный Ансамбль П/У Г. Гараняна (D...
-
В наличииЦена 5 200 руб.1300 руб. в СплитCeline Dion - Courage (coloured) (0190759524817) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 5 200 руб.1300 руб. в СплитGilmour, David, On An Island (0094635569513) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 200 руб.1300 руб. в СплитAce Frehley - Now Playing (coloured) (0603497818747) виниловая п...
-
В наличииЦена 5 200 руб.1300 руб. в СплитRobert Plant & Alison Krauss - Raising Sand (0011661907515) вини...
-
В наличииЦена 5 200 руб.1300 руб. в СплитMarillion - An Hour Before It's Dark (4029759171713) виниловая п...
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитOST - Tron (Wendy Carlos) (0050087484392) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитManic Street Preachers - Generation Terrorists (199584076911) ви...
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитCradle Of Filth - From The Cradle To Enslave (coloured) (0199584...
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитFlorence And The Machine - Lungs (coloured) (0602577603679) вини...
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитLambert - Actually Good (0602465139228) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитVan Morrison - Moving On Skiffle (coloured) (0602448192349) вини...
Бренд
Caroline Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Caroline Records
Barcode
[0602547914521]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Death Grips
Альбом (сингл)
Bottomless Pit
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Giving Bad People Good ideas, Hot Head, Spikes, Warping, Eh, Bubbles Buried In This Jungle, Trash, Houdini, BB Poison, Three Bedrooms In A Good Neighborhood, Ring A Bell, 80808, Bottomless Pit
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Death Grips — американская хип-хоп группа, образованная в 2010 году. В состав группы входят рэпер MC Ride, барабанщик Зак Хилл и продюсер Энди Морин. Музыка Death Grips часто классифицируется критиками как экспериментальный хип-хоп.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Death Grips - Bottomless Pit (0602547914521) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Death Grips - Bottomless Pit (0602547914521) виниловая пластинка