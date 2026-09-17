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The Arcs - Electrophonic Chronic (0888072462250) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Arcs - Electrophonic Chronic (0888072462250) виниловая пластинка

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The Arcs - Electrophonic Chronic (0888072462250) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Arcs
Альбом (сингл)
Electrophonic Chronic
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
В наличии
Код товара: 750162
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Arcs - Electrophonic Chronic (0888072462250) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072462250]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Arcs
Альбом (сингл)
Electrophonic Chronic
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Keep On Dreamin', Eyez, Heaven Is A Place, Califone Interlude, River, Sunshine, A Man Will Do Wrong, Behind The Eyes, Backstage Mess Interlude, Love Doesn't Live Here Anymore, Only One For Me
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Arcs - Electrophonic Chronic (0888072462250) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Keep On Dreamin', Eyez, Heaven Is A Place, Califone Interlude, River, Sunshine, A Man Will Do Wrong, Behind The Eyes, Backstage Mess Interlude, Love Doesn't Live Here Anymore, Only One For Me

Отзывы о товаре The Arcs - Electrophonic Chronic (0888072462250) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072462250]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Arcs
Альбом (сингл)
Electrophonic Chronic
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Keep On Dreamin', Eyez, Heaven Is A Place, Califone Interlude, River, Sunshine, A Man Will Do Wrong, Behind The Eyes, Backstage Mess Interlude, Love Doesn't Live Here Anymore, Only One For Me
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Keep On Dreamin', Eyez, Heaven Is A Place, Califone Interlude, River, Sunshine, A Man Will Do Wrong, Behind The Eyes, Backstage Mess Interlude, Love Doesn't Live Here Anymore, Only One For Me
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Arcs - Electrophonic Chronic (0888072462250) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5210 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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