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Etta James - At Last (Analogue) (0602478549045) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Etta James - At Last (Analogue) (0602478549045) виниловая пластинка

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Etta James - At Last (Analogue) (0602478549045) виниловая пластинка - фото 1
Etta James - At Last (Analogue) (0602478549045) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Etta James
Альбом (сингл)
At Last
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Etta James - At Last (Analogue) (0602478549045) виниловая пластинка - фото 1
  • Etta James - At Last (Analogue) (0602478549045) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
В наличии
Код товара: 750148
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Etta James - At Last (Analogue) (0602478549045) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CHESS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chess
Barcode
[0602478549045]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Etta James
Альбом (сингл)
At Last
Жанр
Jazz
Трек-лист
Anything To Say You're Mine, My Dearest Darling, Trust In Me, A Sunday Kind Of Love, Tough Mary, I Just Want To Make Love To You, At Last, All I Could Do Was Cry, Stormy Weather, Girl Of My Dreams
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Специальное издание (серия)
Chess Records 75th Anniversary Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Etta James - At Last (Analogue) (0602478549045) виниловая пластинка

At Last! — дебютный альбом американской певицы Этты Джеймс, первоначально выпущенный в 1960 году на лейбле Argo Records. Считается одним из самых влиятельных альбомов своего времени и оказал неизгладимое влияние на историю музыки. Серия Chess Records 75th Anniversary: аудиофильские переиздания классических альбомов из каталога Chess Records ремастированы с оригинальных аналоговых лент и отпечатаны на 180-граммовом виниле на лейбле Quality Record Pressings (QRP). Каждый диск упакован в tip-on гейтфолд из высококачественного картона Продюсерами альбома выступили Фил и Леонард Чесс, а запись прошла в Чикаго, штат Иллинойс. Альбом отличается разнообразным музыкальным выбором, представляющим собой смесь различных стилей, включая джазовые стандарты, блюз, ду-воп и ритм-н-блюз. Этте Джеймс аккомпанировал оркестр Райли Хэмптона, а аранжировщиком и дирижёром выступил Райли Хэмптон. Это сочетание мощного голоса Джеймс и богатого оркестрового сопровождения создало неподвластное времени звучание. Альбом занял 119-е место в списке 500 величайших альбомов всех времен по версии журнала Rolling Stone в 2012 году. Пластинка демонстрирует многогранность певицы Этты Джеймс и ее способность с легкостью смешивать разные жанры, подтверждая ее статус одного из величайших голосов соула и блюза.

Отзывы о товаре Etta James - At Last (Analogue) (0602478549045) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
CHESS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chess
Barcode
[0602478549045]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Etta James
Альбом (сингл)
At Last
Жанр
Jazz
Трек-лист
Anything To Say You're Mine, My Dearest Darling, Trust In Me, A Sunday Kind Of Love, Tough Mary, I Just Want To Make Love To You, At Last, All I Could Do Was Cry, Stormy Weather, Girl Of My Dreams
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Специальное издание (серия)
Chess Records 75th Anniversary Series
Страна производитель
США
Описание
At Last! — дебютный альбом американской певицы Этты Джеймс, первоначально выпущенный в 1960 году на лейбле Argo Records. Считается одним из самых влиятельных альбомов своего времени и оказал неизгладимое влияние на историю музыки. Серия Chess Records 75th Anniversary: аудиофильские переиздания классических альбомов из каталога Chess Records ремастированы с оригинальных аналоговых лент и отпечатаны на 180-граммовом виниле на лейбле Quality Record Pressings (QRP). Каждый диск упакован в tip-on гейтфолд из высококачественного картона Продюсерами альбома выступили Фил и Леонард Чесс, а запись прошла в Чикаго, штат Иллинойс. Альбом отличается разнообразным музыкальным выбором, представляющим собой смесь различных стилей, включая джазовые стандарты, блюз, ду-воп и ритм-н-блюз. Этте Джеймс аккомпанировал оркестр Райли Хэмптона, а аранжировщиком и дирижёром выступил Райли Хэмптон. Это сочетание мощного голоса Джеймс и богатого оркестрового сопровождения создало неподвластное времени звучание. Альбом занял 119-е место в списке 500 величайших альбомов всех времен по версии журнала Rolling Stone в 2012 году. Пластинка демонстрирует многогранность певицы Этты Джеймс и ее способность с легкостью смешивать разные жанры, подтверждая ее статус одного из величайших голосов соула и блюза.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Etta James - At Last (Analogue) (0602478549045) виниловая пластинка - купить по цене 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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