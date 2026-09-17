The Cramps - Psychedelic Jungle (0602478346583) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Cramps
Альбом (сингл)
Psychedelic Jungle
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб.
В наличии
Код товара: 750137
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 740 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Capitol
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol
Barcode
[0602478346583]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Cramps
Альбом (сингл)
Psychedelic Jungle
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Green Fuz (кавер на Green Fuz), Goo Goo Muck (кавер на Ronnie Cook), Rockin' Bones (кавер на Ronnie Dawson), Voodoo Idol, Primitive (кавер на The Groupies), Caveman, The Crusher (кавер на The Novas), Don't Eat Stuff Off the Sidewalk, Can't Find My Mind, Jungle Hop (кавер на Kip Tyler), The Natives Are Restless, Under the Wires, Beautiful Gardens, Green Door (кавер на Jim Lowe)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Cramps - Psychedelic Jungle (0602478346583) виниловая пластинка
Psychedelic Jungle — второй студийный альбом легендарной американской группы The Cramps, выпущенный в 1981 году. В апреле 2026 года состоялось переиздание альбома на классическом черном виниле. Звучание: Вязкое, «грязное» и мистическое. Группа замедлила темп по сравнению с дебютом, добавив больше психоделического фузза и мрачной атмосферы «B-movies» (треш-хорроров). Первый альбом с гитаристом Kid Congo Powers (из The Gun Club), чья игра добавила фирменный сырой звук. Пластинка наполовину состоит из переработанных каверов на редкие рок-н-ролльные и гаражные хиты 50-60-х годов. Песня «Goo Goo Muck» получила вторую волну мировой популярности в 2022 году благодаря танцу Уэнсдэй Аддамс в сериале Netflix.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитPaul McCartney - McCartney II (0602557567571) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитDepeche Mode - Speak & Spell (0889853299911) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитBritney Spears - Britney (coloured) (0196587791414) виниловая пл...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитKylie Minogue - Impossible Princess (Violet Marbled) (4050538816...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитАлексей Рыбников - Юнона и Авось (полная версия) (4640004135382)...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитАрия - Армагеддон (4680068802998) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитАрия - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая ...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитАрия - Крещение Огнем. Перезагрузка (2Lp) (4680068801991) винило...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитГудтаймс - Пиковый Кайф (4610297808805) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитЛяпис Трубецкой - Золотые Яйца (Red Vinyl) (4610297808973R) вини...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитДмц - Черёмуха (White Vinyl) (4610297806764) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитDrezden - Эдельвейс (Red Vinyl) (4630065135384R) виниловая пласт...
Бренд
Capitol
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol
Barcode
[0602478346583]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Cramps
Альбом (сингл)
Psychedelic Jungle
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Green Fuz (кавер на Green Fuz), Goo Goo Muck (кавер на Ronnie Cook), Rockin' Bones (кавер на Ronnie Dawson), Voodoo Idol, Primitive (кавер на The Groupies), Caveman, The Crusher (кавер на The Novas), Don't Eat Stuff Off the Sidewalk, Can't Find My Mind, Jungle Hop (кавер на Kip Tyler), The Natives Are Restless, Under the Wires, Beautiful Gardens, Green Door (кавер на Jim Lowe)
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Psychedelic Jungle — второй студийный альбом легендарной американской группы The Cramps, выпущенный в 1981 году. В апреле 2026 года состоялось переиздание альбома на классическом черном виниле. Звучание: Вязкое, «грязное» и мистическое. Группа замедлила темп по сравнению с дебютом, добавив больше психоделического фузза и мрачной атмосферы «B-movies» (треш-хорроров). Первый альбом с гитаристом Kid Congo Powers (из The Gun Club), чья игра добавила фирменный сырой звук. Пластинка наполовину состоит из переработанных каверов на редкие рок-н-ролльные и гаражные хиты 50-60-х годов. Песня «Goo Goo Muck» получила вторую волну мировой популярности в 2022 году благодаря танцу Уэнсдэй Аддамс в сериале Netflix.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
The Cramps - Psychedelic Jungle (0602478346583) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4740 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре The Cramps - Psychedelic Jungle (0602478346583) виниловая пластинка