The Band - The Best Of (0602478343575) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Band
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб.
В наличии
Код товара: 750135
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4 740 руб.
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Характеристики
Бренд
Capitol
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol
Barcode
[0602478343575]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Band
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Up On Cripple Creek, The Shape I'm In, The Weight, It Makes No Difference, Life Is A Carnival, Twilight, Don't Do It, Tears Of Rage, Stage Fright, Ophelia, The Night They Drove Old Dixie Down
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Band - The Best Of (0602478343575) виниловая пластинка
The Best of the Band — первый сборник лучших хитов канадско-американской рок-группы The Band, выпущенный в 1976 году. В него вошли десять треков, взятых из шести первых альбомов, а также сингл 1976 года "Twilight". Издание на виниле The Band зарекомендовали себя как одна из самых влиятельных рок-групп конца 1960-х и 1970-х годов. Их сочетание рока с элементами фолка, кантри и ритм-н-блюза создало уникальное звучание, которое ощущалось одновременно современным и вневременным. Этот альбом продолжительностью более 47 минут демонстрирует, как The Band с их характерными гармониями, многослойными аранжировками и личными текстами песен оставили уникальный след в рок-музыке.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Capitol
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol
Barcode
[0602478343575]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Band
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Up On Cripple Creek, The Shape I'm In, The Weight, It Makes No Difference, Life Is A Carnival, Twilight, Don't Do It, Tears Of Rage, Stage Fright, Ophelia, The Night They Drove Old Dixie Down
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
The Best of the Band — первый сборник лучших хитов канадско-американской рок-группы The Band, выпущенный в 1976 году. В него вошли десять треков, взятых из шести первых альбомов, а также сингл 1976 года "Twilight". Издание на виниле The Band зарекомендовали себя как одна из самых влиятельных рок-групп конца 1960-х и 1970-х годов. Их сочетание рока с элементами фолка, кантри и ритм-н-блюза создало уникальное звучание, которое ощущалось одновременно современным и вневременным. Этот альбом продолжительностью более 47 минут демонстрирует, как The Band с их характерными гармониями, многослойными аранжировками и личными текстами песен оставили уникальный след в рок-музыке.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
The Band - The Best Of (0602478343575) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4740 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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