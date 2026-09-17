Top.Mail.Ru
Bryan Ferry - The Jazz Age (coloured) (4099964212679) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Bryan Ferry - The Jazz Age (coloured) (4099964212679) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Bryan Ferry - The Jazz Age (coloured) (4099964212679) виниловая пластинка - фото 1
Bryan Ferry - The Jazz Age (coloured) (4099964212679) виниловая пластинка - фото 2
Bryan Ferry - The Jazz Age (coloured) (4099964212679) виниловая пластинка - фото 3
Bryan Ferry - The Jazz Age (coloured) (4099964212679) виниловая пластинка - фото 4
Bryan Ferry - The Jazz Age (coloured) (4099964212679) виниловая пластинка - фото 5
Bryan Ferry - The Jazz Age (coloured) (4099964212679) виниловая пластинка - фото 6
Bryan Ferry - The Jazz Age (coloured) (4099964212679) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Bryan Ferry
Альбом (сингл)
The Jazz Age
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bryan Ferry - The Jazz Age (coloured) (4099964212679) виниловая пластинка - фото 1
  • Bryan Ferry - The Jazz Age (coloured) (4099964212679) виниловая пластинка - фото 2
  • Bryan Ferry - The Jazz Age (coloured) (4099964212679) виниловая пластинка - фото 3
  • Bryan Ferry - The Jazz Age (coloured) (4099964212679) виниловая пластинка - фото 4
  • Bryan Ferry - The Jazz Age (coloured) (4099964212679) виниловая пластинка - фото 5
  • Bryan Ferry - The Jazz Age (coloured) (4099964212679) виниловая пластинка - фото 6
  • Bryan Ferry - The Jazz Age (coloured) (4099964212679) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
В наличии
Код товара: 750118
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Bryan Ferry - The Jazz Age (coloured) (4099964212679) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964212679]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Bryan Ferry
Альбом (сингл)
The Jazz Age
Жанр
Jazz
Трек-лист
Do The Strand, Love Is The Drug, Don’t Stop The Dance, Just Like You, Avalon, The Bogus Man, Slave To Love, This Is Tomorrow, The Only Face, I Thought, Reason Or Rhyme, Virginia Plain, This Island Earth
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bryan Ferry - The Jazz Age (coloured) (4099964212679) виниловая пластинка

Окунитесь в мир, где классический арт-поп встречается с бурлящими 1920-ми. « Эпоха джаза » переосмысливает каталог Брайана Ферри, как Roxy Music, так и его сольный, в виде элегантных джазовых инструментальных композиций в исполнении оркестра Брайана Ферри. От « Virginia Plain » и « Do the Strand » до « Love Is the Drug » и « Avalon » — каждый трек преображен благодаря аутентичным аранжировкам в стиле 1920-х годов с участием банджо, кларнета, трубы с сурдиной, баритон-саксофона и контрабаса, созданным известным аранжировщиком Колином Гудом. Лучшие британские джазовые музыканты, включая трубача Энрико Томассо и саксофониста Алана Барнса оживляют эти вневременные мелодии, а монофоническое звучание воссоздает очарование винтажных записей на пластинках со скоростью 78 оборотов в минуту. Сам Ферри отходит от вокала, чтобы выступить в роли дирижера и продюсера, курируя этот оригинальный проект, рожденный из его любви к джазу и любопытства по поводу того, как бы звучали его песни без вокала. Идеально подходящий для давних поклонников, любителей джаза и коллекционеров, ценящих дизайн, альбом The Jazz Age предлагает свежий взгляд на творчество Ферри, что делает его выдающимся изданием для знакомства с творчеством музыканта, демонстрации и подарков.

Отзывы о товаре Bryan Ferry - The Jazz Age (coloured) (4099964212679) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964212679]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Bryan Ferry
Альбом (сингл)
The Jazz Age
Жанр
Jazz
Трек-лист
Do The Strand, Love Is The Drug, Don’t Stop The Dance, Just Like You, Avalon, The Bogus Man, Slave To Love, This Is Tomorrow, The Only Face, I Thought, Reason Or Rhyme, Virginia Plain, This Island Earth
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Окунитесь в мир, где классический арт-поп встречается с бурлящими 1920-ми. « Эпоха джаза » переосмысливает каталог Брайана Ферри, как Roxy Music, так и его сольный, в виде элегантных джазовых инструментальных композиций в исполнении оркестра Брайана Ферри. От « Virginia Plain » и « Do the Strand » до « Love Is the Drug » и « Avalon » — каждый трек преображен благодаря аутентичным аранжировкам в стиле 1920-х годов с участием банджо, кларнета, трубы с сурдиной, баритон-саксофона и контрабаса, созданным известным аранжировщиком Колином Гудом. Лучшие британские джазовые музыканты, включая трубача Энрико Томассо и саксофониста Алана Барнса оживляют эти вневременные мелодии, а монофоническое звучание воссоздает очарование винтажных записей на пластинках со скоростью 78 оборотов в минуту. Сам Ферри отходит от вокала, чтобы выступить в роли дирижера и продюсера, курируя этот оригинальный проект, рожденный из его любви к джазу и любопытства по поводу того, как бы звучали его песни без вокала. Идеально подходящий для давних поклонников, любителей джаза и коллекционеров, ценящих дизайн, альбом The Jazz Age предлагает свежий взгляд на творчество Ферри, что делает его выдающимся изданием для знакомства с творчеством музыканта, демонстрации и подарков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bryan Ferry - The Jazz Age (coloured) (4099964212679) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4740 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...