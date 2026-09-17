Bryan Ferry - The Jazz Age (coloured) (4099964212679) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Bryan Ferry - The Jazz Age (coloured) (4099964212679) виниловая пластинка
Окунитесь в мир, где классический арт-поп встречается с бурлящими 1920-ми. « Эпоха джаза » переосмысливает каталог Брайана Ферри, как Roxy Music, так и его сольный, в виде элегантных джазовых инструментальных композиций в исполнении оркестра Брайана Ферри. От « Virginia Plain » и « Do the Strand » до « Love Is the Drug » и « Avalon » — каждый трек преображен благодаря аутентичным аранжировкам в стиле 1920-х годов с участием банджо, кларнета, трубы с сурдиной, баритон-саксофона и контрабаса, созданным известным аранжировщиком Колином Гудом. Лучшие британские джазовые музыканты, включая трубача Энрико Томассо и саксофониста Алана Барнса оживляют эти вневременные мелодии, а монофоническое звучание воссоздает очарование винтажных записей на пластинках со скоростью 78 оборотов в минуту. Сам Ферри отходит от вокала, чтобы выступить в роли дирижера и продюсера, курируя этот оригинальный проект, рожденный из его любви к джазу и любопытства по поводу того, как бы звучали его песни без вокала. Идеально подходящий для давних поклонников, любителей джаза и коллекционеров, ценящих дизайн, альбом The Jazz Age предлагает свежий взгляд на творчество Ферри, что делает его выдающимся изданием для знакомства с творчеством музыканта, демонстрации и подарков.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитPaul McCartney - McCartney II (0602557567571) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитDepeche Mode - Speak & Spell (0889853299911) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитBritney Spears - Britney (coloured) (0196587791414) виниловая пл...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитKylie Minogue - Impossible Princess (Violet Marbled) (4050538816...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитАлексей Рыбников - Юнона и Авось (полная версия) (4640004135382)...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитАрия - Армагеддон (4680068802998) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитАрия - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая ...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитАрия - Крещение Огнем. Перезагрузка (2Lp) (4680068801991) винило...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитГудтаймс - Пиковый Кайф (4610297808805) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитЛяпис Трубецкой - Золотые Яйца (Red Vinyl) (4610297808973R) вини...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитДмц - Черёмуха (White Vinyl) (4610297806764) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитDrezden - Эдельвейс (Red Vinyl) (4630065135384R) виниловая пласт...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Bryan Ferry - The Jazz Age (coloured) (4099964212679) виниловая пластинка