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Bobby Hutcherson - Components (Analogue, Tone Poet) (0602458892871) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bobby Hutcherson - Components (Analogue, Tone Poet) (0602458892871) виниловая пластинка

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Bobby Hutcherson - Components (Analogue, Tone Poet) (0602458892871) виниловая пластинка - фото 1
Bobby Hutcherson - Components (Analogue, Tone Poet) (0602458892871) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Bobby Hutcherson
Альбом (сингл)
Components
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bobby Hutcherson - Components (Analogue, Tone Poet) (0602458892871) виниловая пластинка - фото 1
  • Bobby Hutcherson - Components (Analogue, Tone Poet) (0602458892871) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
В наличии
Код товара: 750116
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Bobby Hutcherson - Components (Analogue, Tone Poet) (0602458892871) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602458892871]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Bobby Hutcherson
Альбом (сингл)
Components
Жанр
Jazz
Трек-лист
Components, Tranquility, Little B's Poem, West 22nd Street Theme, Movement, Juba Dance, Air, Pastoral
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bobby Hutcherson - Components (Analogue, Tone Poet) (0602458892871) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Components, Tranquility, Little B's Poem, West 22nd Street Theme, Movement, Juba Dance, Air, Pastoral

Отзывы о товаре Bobby Hutcherson - Components (Analogue, Tone Poet) (0602458892871) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602458892871]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Bobby Hutcherson
Альбом (сингл)
Components
Жанр
Jazz
Трек-лист
Components, Tranquility, Little B's Poem, West 22nd Street Theme, Movement, Juba Dance, Air, Pastoral
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Components, Tranquility, Little B's Poem, West 22nd Street Theme, Movement, Juba Dance, Air, Pastoral
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bobby Hutcherson - Components (Analogue, Tone Poet) (0602458892871) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6040 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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