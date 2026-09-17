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Sthlm Bossanova Quartet - Deusa (Audiophile Edition) (7332799000064) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sthlm Bossanova Quartet - Deusa (Audiophile Edition) (7332799000064) виниловая пластинка

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Sthlm Bossanova Quartet - Deusa (Audiophile Edition) (7332799000064) виниловая пластинка - фото 1
Sthlm Bossanova Quartet - Deusa (Audiophile Edition) (7332799000064) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sthlm Bossanova Quartet
Альбом (сингл)
Deusa
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sthlm Bossanova Quartet - Deusa (Audiophile Edition) (7332799000064) виниловая пластинка - фото 1
  • Sthlm Bossanova Quartet - Deusa (Audiophile Edition) (7332799000064) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
В наличии
Код товара: 750065
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Sthlm Bossanova Quartet - Deusa (Audiophile Edition) (7332799000064) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Weitere
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Weitere
Barcode
[7332799000064]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sthlm Bossanova Quartet
Альбом (сингл)
Deusa
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Amazonas, Consola??o / Berimbau, Deusa (No Olho Da Tempestade), Maria Moita, Reza, Lamento No Morro, Favela, Menino Das Laranjas, Valeu
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sthlm Bossanova Quartet - Deusa (Audiophile Edition) (7332799000064) виниловая пластинка

В композиции «Deusa» квартет Sthlm Bossanova Quartet с невероятной выразительностью и аутентичностью передает вневременной ритм бразильской босса-новы! «Deusa» была записана 6 и 7 марта 2025 года в студии Atlantis Studios в Стокгольме. Если эта студия вам ничего не говорит, вы упустили часть музыкальной истории, ведь именно здесь легендарная группа ABBA записывала все свои хиты – по крайней мере, до 1978 года, когда они открыли студию Polar Studio. Но это еще не все, ведь «Deusa» была записана вживую на двухдорожечную 1/4-дюймовую ленту – без каких-либо резервных копий. Другими словами: никаких нарезок, никаких наложений. В «Deusa» продюсер Эрик Пальмкранц и звукоинженер Никлас Линдстрём представляют яркий пример открытого и динамичного звучания, которого можно достичь только с помощью полностью аналоговой записи. Сочетание прямого процесса записи и характерного звучания Atlantis Studios – знакомого по песням ABBA – просто волшебно!



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Sthlm Bossanova Quartet - Deusa (Audiophile Edition) (7332799000064) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Weitere
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Weitere
Barcode
[7332799000064]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sthlm Bossanova Quartet
Альбом (сингл)
Deusa
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Amazonas, Consola??o / Berimbau, Deusa (No Olho Da Tempestade), Maria Moita, Reza, Lamento No Morro, Favela, Menino Das Laranjas, Valeu
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Описание
В композиции «Deusa» квартет Sthlm Bossanova Quartet с невероятной выразительностью и аутентичностью передает вневременной ритм бразильской босса-новы! «Deusa» была записана 6 и 7 марта 2025 года в студии Atlantis Studios в Стокгольме. Если эта студия вам ничего не говорит, вы упустили часть музыкальной истории, ведь именно здесь легендарная группа ABBA записывала все свои хиты – по крайней мере, до 1978 года, когда они открыли студию Polar Studio. Но это еще не все, ведь «Deusa» была записана вживую на двухдорожечную 1/4-дюймовую ленту – без каких-либо резервных копий. Другими словами: никаких нарезок, никаких наложений. В «Deusa» продюсер Эрик Пальмкранц и звукоинженер Никлас Линдстрём представляют яркий пример открытого и динамичного звучания, которого можно достичь только с помощью полностью аналоговой записи. Сочетание прямого процесса записи и характерного звучания Atlantis Studios – знакомого по песням ABBA – просто волшебно!


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sthlm Bossanova Quartet - Deusa (Audiophile Edition) (7332799000064) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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