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Robert Cray - In My Soul (0819873010739) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Robert Cray - In My Soul (0819873010739) виниловая пластинка

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Robert Cray - In My Soul (0819873010739) виниловая пластинка - фото 1
Robert Cray - In My Soul (0819873010739) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Robert Cray
Альбом (сингл)
In My Soul
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Robert Cray - In My Soul (0819873010739) виниловая пластинка - фото 1
  • Robert Cray - In My Soul (0819873010739) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
В наличии
Код товара: 750047
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Robert Cray - In My Soul (0819873010739) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[0819873010739]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Robert Cray
Альбом (сингл)
In My Soul
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
You Move Me, Nobody's Fault But Mine, Fine Yesterday, Your Good Thing Is About to End, Guess I'll Never Know, Hold on, What Would You Say, Hip Tight Onions, You're Everything, Deep in My Soul, Pillow
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Robert Cray - In My Soul (0819873010739) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: You Move Me, Nobody's Fault But Mine, Fine Yesterday, Your Good Thing Is About to End, Guess I'll Never Know, Hold on, What Would You Say, Hip Tight Onions, You're Everything, Deep in My Soul, Pillow

Отзывы о товаре Robert Cray - In My Soul (0819873010739) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[0819873010739]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Robert Cray
Альбом (сингл)
In My Soul
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
You Move Me, Nobody's Fault But Mine, Fine Yesterday, Your Good Thing Is About to End, Guess I'll Never Know, Hold on, What Would You Say, Hip Tight Onions, You're Everything, Deep in My Soul, Pillow
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: You Move Me, Nobody's Fault But Mine, Fine Yesterday, Your Good Thing Is About to End, Guess I'll Never Know, Hold on, What Would You Say, Hip Tight Onions, You're Everything, Deep in My Soul, Pillow
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Robert Cray - In My Soul (0819873010739) виниловая пластинка - стоимость товара 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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