Matti Ollikainen - Analogue Adventures (Analogue) (4260141088466) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Matti Ollikainen
Альбом (сингл)
Analogue Adventures
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб.
В наличии
Код товара: 750046
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 450 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Marten
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Marten
Barcode
[4260141088466]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Matti Ollikainen
Альбом (сингл)
Analogue Adventures
Жанр
Jazz
Трек-лист
F?r Elina, You'd Be So Nice To Come Home To, Gordonia, All The Things You Are, Popcorn, Baltazar, Arne Larsson, I Love You, Autumn Leaves, Long As I Live
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Matti Ollikainen - Analogue Adventures (Analogue) (4260141088466) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: F?r Elina, You'd Be So Nice To Come Home To, Gordonia, All The Things You Are, Popcorn, Baltazar, Arne Larsson, I Love You, Autumn Leaves, Long As I Live
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 190 руб.1298 руб. в СплитВысоцкий Владимир - Инструментальный Ансамбль П/У Г. Гараняна (D...
-
В наличииЦена 5 200 руб.1300 руб. в СплитCeline Dion - Courage (coloured) (0190759524817) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 5 200 руб.1300 руб. в СплитGilmour, David, On An Island (0094635569513) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 200 руб.1300 руб. в СплитAce Frehley - Now Playing (coloured) (0603497818747) виниловая п...
-
В наличииЦена 5 200 руб.1300 руб. в СплитRobert Plant & Alison Krauss - Raising Sand (0011661907515) вини...
-
В наличииЦена 5 200 руб.1300 руб. в СплитMarillion - An Hour Before It's Dark (4029759171713) виниловая п...
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитOST - Tron (Wendy Carlos) (0050087484392) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитManic Street Preachers - Generation Terrorists (199584076911) ви...
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитCradle Of Filth - From The Cradle To Enslave (coloured) (0199584...
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитFlorence And The Machine - Lungs (coloured) (0602577603679) вини...
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитLambert - Actually Good (0602465139228) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитVan Morrison - Moving On Skiffle (coloured) (0602448192349) вини...
Бренд
Marten
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Marten
Barcode
[4260141088466]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Matti Ollikainen
Альбом (сингл)
Analogue Adventures
Жанр
Jazz
Трек-лист
F?r Elina, You'd Be So Nice To Come Home To, Gordonia, All The Things You Are, Popcorn, Baltazar, Arne Larsson, I Love You, Autumn Leaves, Long As I Live
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: F?r Elina, You'd Be So Nice To Come Home To, Gordonia, All The Things You Are, Popcorn, Baltazar, Arne Larsson, I Love You, Autumn Leaves, Long As I Live
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Matti Ollikainen - Analogue Adventures (Analogue) (4260141088466) виниловая пластинка - по цене 5450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Matti Ollikainen - Analogue Adventures (Analogue) (4260141088466) виниловая пластинка