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Gracie Abrams - Daughter From Hell (0199957873208) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Gracie Abrams - Daughter From Hell (0199957873208) виниловая пластинка

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Gracie Abrams - Daughter From Hell (0199957873208) виниловая пластинка - фото 1
Gracie Abrams - Daughter From Hell (0199957873208) виниловая пластинка - фото 2
Gracie Abrams - Daughter From Hell (0199957873208) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Gracie Abrams
Альбом (сингл)
Daughter From Hell
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gracie Abrams - Daughter From Hell (0199957873208) виниловая пластинка - фото 1
  • Gracie Abrams - Daughter From Hell (0199957873208) виниловая пластинка - фото 2
  • Gracie Abrams - Daughter From Hell (0199957873208) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
В наличии
Код товара: 750035
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Gracie Abrams - Daughter From Hell (0199957873208) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0199957873208]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Gracie Abrams
Альбом (сингл)
Daughter From Hell
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Hit The Wall, Death Wish, The Knife, Daughter From Hell, Look At My Life, Good Reason, Men Like You, Sober, Broke My Heart, Mews, Minibar, Imaginary Friend, Afflictions, Humming, What If It’s Right?, Cold Goodbyes
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gracie Abrams - Daughter From Hell (0199957873208) виниловая пластинка

Актриса, певица (а еще и дочь режиссера Джей Джей Абрамса!) выпускает свой третий альбом.ю В создани альбома активное участие принимал Аарон Десснер (The National), также есть и приглашенные гости, в частности Маркус Мамфорд (Mumford and Sons) и др. Влияние Грейси простирается далеко за пределы её собственной фан-базы: среди её поклонников такие артисты, как Lorde, Post Malone, Billie Eilish и Olivia Rodrigo (которая и вовсе назвала дебютный EP Абрамс «Minor» источником вдохновения для своего всемирного хита «Drivers License»). Успех Грейси также отмечен многочисленными наградами: номинации на премию «Грэмми» в 2024 году в категории «Лучший новый артист» и в 2025 году в категории «Лучшее поп-исполнение дуэта/группы» (за песню «Us» с Тейлор Свифт), а также номинация на премию Brit Awards в 2026 году в категории «Международная песня года» («That's So True»).

Отзывы о товаре Gracie Abrams - Daughter From Hell (0199957873208) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0199957873208]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Gracie Abrams
Альбом (сингл)
Daughter From Hell
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Hit The Wall, Death Wish, The Knife, Daughter From Hell, Look At My Life, Good Reason, Men Like You, Sober, Broke My Heart, Mews, Minibar, Imaginary Friend, Afflictions, Humming, What If It’s Right?, Cold Goodbyes
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Актриса, певица (а еще и дочь режиссера Джей Джей Абрамса!) выпускает свой третий альбом.ю В создани альбома активное участие принимал Аарон Десснер (The National), также есть и приглашенные гости, в частности Маркус Мамфорд (Mumford and Sons) и др. Влияние Грейси простирается далеко за пределы её собственной фан-базы: среди её поклонников такие артисты, как Lorde, Post Malone, Billie Eilish и Olivia Rodrigo (которая и вовсе назвала дебютный EP Абрамс «Minor» источником вдохновения для своего всемирного хита «Drivers License»). Успех Грейси также отмечен многочисленными наградами: номинации на премию «Грэмми» в 2024 году в категории «Лучший новый артист» и в 2025 году в категории «Лучшее поп-исполнение дуэта/группы» (за песню «Us» с Тейлор Свифт), а также номинация на премию Brit Awards в 2026 году в категории «Международная песня года» («That's So True»).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gracie Abrams - Daughter From Hell (0199957873208) виниловая пластинка – стоимость товара 6040 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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