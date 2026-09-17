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Jennifer Warnes - The Hunter (Audiophile Edition) (0856276002039) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jennifer Warnes - The Hunter (Audiophile Edition) (0856276002039) виниловая пластинка

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Jennifer Warnes - The Hunter (Audiophile Edition) (0856276002039) виниловая пластинка - фото 1
Jennifer Warnes - The Hunter (Audiophile Edition) (0856276002039) виниловая пластинка - фото 2
Jennifer Warnes - The Hunter (Audiophile Edition) (0856276002039) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jennifer Warnes
Альбом (сингл)
THE HUNTER
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jennifer Warnes - The Hunter (Audiophile Edition) (0856276002039) виниловая пластинка - фото 1
  • Jennifer Warnes - The Hunter (Audiophile Edition) (0856276002039) виниловая пластинка - фото 2
  • Jennifer Warnes - The Hunter (Audiophile Edition) (0856276002039) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 390 руб. 
В наличии
Код товара: 750019
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Jennifer Warnes - The Hunter (Audiophile Edition) (0856276002039) виниловая пластинка
6 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impex
Barcode
[0856276002039]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jennifer Warnes
Альбом (сингл)
THE HUNTER
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Rock You Gently, Somewhere, Somebody, Big Noise, New York, True Emotion, Pretending To Care, The Whole Of The Moon, Lights Of Lousianne, Way Down Deep, The Hunter, I Can't Hide
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jennifer Warnes - The Hunter (Audiophile Edition) (0856276002039) виниловая пластинка

Альбом Дженнифер Уорнс с выразительным вокалом и насыщенными, но прозрачными аранжировками. В программу вошли собственные композиции певицы и песни Тодда Рандгрена, The Waterboys, Дональда Фейгена и Леонарда Коэна.

Отзывы о товаре Jennifer Warnes - The Hunter (Audiophile Edition) (0856276002039) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impex
Barcode
[0856276002039]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jennifer Warnes
Альбом (сингл)
THE HUNTER
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Rock You Gently, Somewhere, Somebody, Big Noise, New York, True Emotion, Pretending To Care, The Whole Of The Moon, Lights Of Lousianne, Way Down Deep, The Hunter, I Can't Hide
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом Дженнифер Уорнс с выразительным вокалом и насыщенными, но прозрачными аранжировками. В программу вошли собственные композиции певицы и песни Тодда Рандгрена, The Waterboys, Дональда Фейгена и Леонарда Коэна.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jennifer Warnes - The Hunter (Audiophile Edition) (0856276002039) виниловая пластинка – стоимость товара 6390 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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