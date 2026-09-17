The Young Gods - Data Mirage Tangram (7640153369376) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
The Young Gods
Альбом (сингл)
Data Mirage Tangram
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб.
В наличии
Код товара: 749949
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3 320 руб.
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Характеристики
Бренд
Two Gentlemen
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Two Gentlemen
Barcode
[7640153369376]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
The Young Gods
Альбом (сингл)
Data Mirage Tangram
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Entre En Mati?re, Tear Up The Red Sky, Figure Sans Nom, Moon Above, All My Skin Standing, You Gave Me A Name, Everythem
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Young Gods - Data Mirage Tangram (7640153369376) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Entre En Mati?re, Tear Up The Red Sky, Figure Sans Nom, Moon Above, All My Skin Standing, You Gave Me A Name, Everythem
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Two Gentlemen
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Two Gentlemen
Barcode
[7640153369376]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
The Young Gods
Альбом (сингл)
Data Mirage Tangram
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Entre En Mati?re, Tear Up The Red Sky, Figure Sans Nom, Moon Above, All My Skin Standing, You Gave Me A Name, Everythem
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Entre En Mati?re, Tear Up The Red Sky, Figure Sans Nom, Moon Above, All My Skin Standing, You Gave Me A Name, Everythem
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The Young Gods - Data Mirage Tangram (7640153369376) виниловая пластинка - стоимость товара 3320 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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