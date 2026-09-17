Top.Mail.Ru
Kenny Barron - Sunset To Dawn (Analogue) (0198704481987) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Kenny Barron - Sunset To Dawn (Analogue) (0198704481987) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Kenny Barron - Sunset To Dawn (Analogue) (0198704481987) виниловая пластинка - фото 1
Kenny Barron - Sunset To Dawn (Analogue) (0198704481987) виниловая пластинка - фото 2
Kenny Barron - Sunset To Dawn (Analogue) (0198704481987) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kenny Barron
Альбом (сингл)
Sunset To Dawn
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kenny Barron - Sunset To Dawn (Analogue) (0198704481987) виниловая пластинка - фото 1
  • Kenny Barron - Sunset To Dawn (Analogue) (0198704481987) виниловая пластинка - фото 2
  • Kenny Barron - Sunset To Dawn (Analogue) (0198704481987) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
В наличии
Код товара: 749945
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Kenny Barron - Sunset To Dawn (Analogue) (0198704481987) виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Time Traveler
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Time Traveler
Barcode
[0198704481987]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kenny Barron
Альбом (сингл)
Sunset To Dawn
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Sunset, A Flower, Swamp Demon, Al-Kifha, Delores Street, S.F., Dawn
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kenny Barron - Sunset To Dawn (Analogue) (0198704481987) виниловая пластинка

Альбом «Sunset To Dawn», первоначально выпущенный в 1973 году на лейбле Muse Records, ознаменовал собой потрясающий дебют Кенни Баррона в качестве лидера группы. Уже будучи уважаемым сайдменом, работавшим с Диззи Гиллеспи и Юсефом Латифом, Баррон выходит на сцену с альбомом, который одновременно проникновенен и ориентирован на будущее, сочетая виртуозность пост-бопа с духовными поисками. Альбом разворачивается как путешествие — лиричное, смелое и эмоционально насыщенное. Ремастеринг и запись произведены непосредственно с оригинальных аналоговых лент Мэтью Луттансом в The Mastering Lab. Отпечатано на 180-граммовом виниле в Optimal Media и помещено в конверты Stoughton Old Style Tip-On. Включает вкладыш с новыми аннотациями Теда Панкена и Барни Филдса, а также редкую фотографию Раймонда Росса.

Отзывы о товаре Kenny Barron - Sunset To Dawn (Analogue) (0198704481987) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Time Traveler
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Time Traveler
Barcode
[0198704481987]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kenny Barron
Альбом (сингл)
Sunset To Dawn
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Sunset, A Flower, Swamp Demon, Al-Kifha, Delores Street, S.F., Dawn
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом «Sunset To Dawn», первоначально выпущенный в 1973 году на лейбле Muse Records, ознаменовал собой потрясающий дебют Кенни Баррона в качестве лидера группы. Уже будучи уважаемым сайдменом, работавшим с Диззи Гиллеспи и Юсефом Латифом, Баррон выходит на сцену с альбомом, который одновременно проникновенен и ориентирован на будущее, сочетая виртуозность пост-бопа с духовными поисками. Альбом разворачивается как путешествие — лиричное, смелое и эмоционально насыщенное. Ремастеринг и запись произведены непосредственно с оригинальных аналоговых лент Мэтью Луттансом в The Mastering Lab. Отпечатано на 180-граммовом виниле в Optimal Media и помещено в конверты Stoughton Old Style Tip-On. Включает вкладыш с новыми аннотациями Теда Панкена и Барни Филдса, а также редкую фотографию Раймонда Росса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kenny Barron - Sunset To Dawn (Analogue) (0198704481987) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5450 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...