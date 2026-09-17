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Maria Wylma - Alles Gute (Audiophile Edition) (7640149285628) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Maria Wylma - Alles Gute (Audiophile Edition) (7640149285628) виниловая пластинка

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Maria Wylma - Alles Gute (Audiophile Edition) (7640149285628) виниловая пластинка - фото 1
Maria Wylma - Alles Gute (Audiophile Edition) (7640149285628) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Maria Wylma
Альбом (сингл)
Alles Gute
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Maria Wylma - Alles Gute (Audiophile Edition) (7640149285628) виниловая пластинка - фото 1
  • Maria Wylma - Alles Gute (Audiophile Edition) (7640149285628) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб. 
В наличии
Код товара: 749914
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Maria Wylma - Alles Gute (Audiophile Edition) (7640149285628) виниловая пластинка
5 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rundum.music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rundum.music
Barcode
[7640149285628]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Maria Wylma
Альбом (сингл)
Alles Gute
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Kopf, Vergissmeinnicht, Gut f?r mich, Regenbogen, Alles Gute, Zu zweit, Sonnenland, Det wo d Musig spielt
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Maria Wylma - Alles Gute (Audiophile Edition) (7640149285628) виниловая пластинка

Дебютный альбом швейцарской певицы и автора песен Maria Wylma. Тёплая, интимная смесь поп- и инди-поп-композиций с естественным живым звучанием; запись выполнена в Klanghaus Toggenburg в Швейцарии без овердабов.

Отзывы о товаре Maria Wylma - Alles Gute (Audiophile Edition) (7640149285628) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rundum.music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rundum.music
Barcode
[7640149285628]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Maria Wylma
Альбом (сингл)
Alles Gute
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Kopf, Vergissmeinnicht, Gut f?r mich, Regenbogen, Alles Gute, Zu zweit, Sonnenland, Det wo d Musig spielt
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Дебютный альбом швейцарской певицы и автора песен Maria Wylma. Тёплая, интимная смесь поп- и инди-поп-композиций с естественным живым звучанием; запись выполнена в Klanghaus Toggenburg в Швейцарии без овердабов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Maria Wylma - Alles Gute (Audiophile Edition) (7640149285628) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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