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The Cure - Greatest Hits (coloured) (0602488319485) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Cure - Greatest Hits (coloured) (0602488319485) виниловая пластинка

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The Cure - Greatest Hits (coloured) (0602488319485) виниловая пластинка - фото 1
The Cure - Greatest Hits (coloured) (0602488319485) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Cure
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Cure - Greatest Hits (coloured) (0602488319485) виниловая пластинка - фото 1
  • The Cure - Greatest Hits (coloured) (0602488319485) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 230 руб. 
Начислим 246 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749899
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Cure - Greatest Hits (coloured) (0602488319485) виниловая пластинка
7 230 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602488319485]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Cure
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Boys Don't Cry, A Forest, Let's Go To Bed, The Walk, The Lovecats, Inbetween Days, Close To Me, Why Can't I Be You?, Just Like Heaven, Lullaby, Lovesong, Never Enough, High, Friday I'm In Love, Mint Car, Wrong Number, Cut Here, Just Say Yes
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Cure - Greatest Hits (coloured) (0602488319485) виниловая пластинка

Выпущенный в 2001 году, альбом The Cure «Greatest Hits» быстро стал одним из самых продаваемых альбомов группы, в который вошли 4 сингла, попавших в десятку лучших в Великобритании, и 4 сингла, попавших в двадцатку лучших в Великобритании. Этот эксклюзивный релиз, приуроченный к Record Store Day 2026, был подготовлен и ремастерирован Робертом Смитом. Издание на двойном серебряном био-виниле к RSD 2026 В 2028 году группа The Cure отметит свой 50-летний юбилей и остается одной из самых любимых групп в мире.



Теги товара: Indie, Цветной винил

Отзывы о товаре The Cure - Greatest Hits (coloured) (0602488319485) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602488319485]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Cure
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Boys Don't Cry, A Forest, Let's Go To Bed, The Walk, The Lovecats, Inbetween Days, Close To Me, Why Can't I Be You?, Just Like Heaven, Lullaby, Lovesong, Never Enough, High, Friday I'm In Love, Mint Car, Wrong Number, Cut Here, Just Say Yes
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Выпущенный в 2001 году, альбом The Cure «Greatest Hits» быстро стал одним из самых продаваемых альбомов группы, в который вошли 4 сингла, попавших в десятку лучших в Великобритании, и 4 сингла, попавших в двадцатку лучших в Великобритании. Этот эксклюзивный релиз, приуроченный к Record Store Day 2026, был подготовлен и ремастерирован Робертом Смитом. Издание на двойном серебряном био-виниле к RSD 2026 В 2028 году группа The Cure отметит свой 50-летний юбилей и остается одной из самых любимых групп в мире.


Теги товара: Indie, Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Cure - Greatest Hits (coloured) (0602488319485) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 7230 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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