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Баста - Баста I (Black Vinyl) (4603320377713B) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Баста - Баста I (Black Vinyl) (4603320377713B) виниловая пластинка

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Баста - Баста I (Black Vinyl) (4603320377713B) - фото 2
Баста - Баста I (Black Vinyl) (4603320377713B) - фото 3
Баста - Баста I (Black Vinyl) (4603320377713B) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Баста
Альбом (сингл)
Баста I
Жанр
Русский рэп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Баста - Баста I (Black Vinyl) (4603320377713B) - фото 1
  • Баста - Баста I (Black Vinyl) (4603320377713B) - фото 2
  • Баста - Баста I (Black Vinyl) (4603320377713B) - фото 3
  • Баста - Баста I (Black Vinyl) (4603320377713B) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 880 руб. 
Начислим 236 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737850
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Баста - Баста I (Black Vinyl) (4603320377713B) виниловая пластинка
6 880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4603320377713B]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Баста
Альбом (сингл)
Баста I
Жанр
Русский рэп
Трек-лист
Раз и навсегда, Так плачет весна, Гонки, Мама, Скит (Меньше слов), Моя игра Меньше слов, Нами прожитые дни, Все, кто в клубе, Ты та., Скит (Город в огне), Город в огне, В городской суете, Скит (Мария Ивановна), Мария Ивановна, Хочешь жить, Осень, Моё время пришло, Сложно
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200

Описание товара Баста - Баста I (Black Vinyl) (4603320377713B) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Раз и навсегда, Так плачет весна, Мама, Скит (Меньше слов), Моя игра Меньше слов, Нами прожитые дни, Все кто в клубе, Ты та., Скит (Город в огне), Город в огне, В городской суете, Скит (Мария Ивановна), Мария Ивановна, Хочешь жить, Осень, Моё время пришло



Теги товара: Rap, Баста

Отзывы о товаре Баста - Баста I (Black Vinyl) (4603320377713B) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4603320377713B]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Баста
Альбом (сингл)
Баста I
Жанр
Русский рэп
Трек-лист
Раз и навсегда, Так плачет весна, Гонки, Мама, Скит (Меньше слов), Моя игра Меньше слов, Нами прожитые дни, Все, кто в клубе, Ты та., Скит (Город в огне), Город в огне, В городской суете, Скит (Мария Ивановна), Мария Ивановна, Хочешь жить, Осень, Моё время пришло, Сложно
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Раз и навсегда, Так плачет весна, Мама, Скит (Меньше слов), Моя игра Меньше слов, Нами прожитые дни, Все кто в клубе, Ты та., Скит (Город в огне), Город в огне, В городской суете, Скит (Мария Ивановна), Мария Ивановна, Хочешь жить, Осень, Моё время пришло


Теги товара: Rap, Баста
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Баста - Баста I (Black Vinyl) (4603320377713B) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6880 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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