Top.Mail.Ru
Bring Me The Horizon - Post Human: Nex Gen (0194399434413) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Bring Me The Horizon - Post Human: Nex Gen (0194399434413) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Bring Me The Horizon - Post Human: Nex Gen (0194399434413) виниловая пластинка - фото 1
Bring Me The Horizon - Post Human: Nex Gen (0194399434413) виниловая пластинка - фото 2
Bring Me The Horizon - Post Human: Nex Gen (0194399434413) виниловая пластинка - фото 3
Bring Me The Horizon - Post Human: Nex Gen (0194399434413) виниловая пластинка - фото 4
Bring Me The Horizon - Post Human: Nex Gen (0194399434413) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bring Me The Horizon
Альбом (сингл)
Post Human: Nex Gen
Жанр
Зарубежный метал
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Bring Me The Horizon - Post Human: Nex Gen (0194399434413) виниловая пластинка - фото 1
  • Bring Me The Horizon - Post Human: Nex Gen (0194399434413) виниловая пластинка - фото 2
  • Bring Me The Horizon - Post Human: Nex Gen (0194399434413) виниловая пластинка - фото 3
  • Bring Me The Horizon - Post Human: Nex Gen (0194399434413) виниловая пластинка - фото 4
  • Bring Me The Horizon - Post Human: Nex Gen (0194399434413) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707940
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Bring Me The Horizon - Post Human: Nex Gen (0194399434413) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399434413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bring Me The Horizon
Альбом (сингл)
Post Human: Nex Gen
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
[ost] dreamseeker, YOUtopia, Kool-Aid, Top 10 staTues that CriEd blood, liMOusine, DArkSide, a bullet w/ my name On, [ost] (spi)ritual, n/A, LosT, sTraNgeRs, R.i.p. (duskCOre Remlx), AmEN!, [ost] p.u.s.s.-e, DiE4u, Dig It
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bring Me The Horizon - Post Human: Nex Gen (0194399434413) виниловая пластинка

Post Human: NeX GEn - новый альбом группы Bring Me The Horizon. Издание на черном виниле.. Альбом, неожиданно анонсированный на фестивале Download в Великобритании, будет содержать песни LosT, AmEN!, DiE4u и Strangers, и станет преемником «Post Human: Survival Horror», выпущенного в 2020 году и занявшего первое место в чартах продаж Великобритании. Bring Me The Horizon — это певец Оли Сайкс, гитарист Ли Малия, басист Мэтт Кин, барабанщик Мэт Николлс и клавишник Джордан Фиш. Мультиплатиновый квинтет Bring Me The Horizon, стабильно входящий в число 500 самых слушаемых артистов по всему миру на Spotify, имеющий несколько номинаций на Brit и Grammy Awards, является одной из самых успешных рок-групп Великобритании. На сегодняшний день они продали более 5 миллионов альбомов по всему миру, набрали более 1 миллиарда просмотров на YouTube и распродали более чем в 50 странах.

Отзывы о товаре Bring Me The Horizon - Post Human: Nex Gen (0194399434413) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399434413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bring Me The Horizon
Альбом (сингл)
Post Human: Nex Gen
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
[ost] dreamseeker, YOUtopia, Kool-Aid, Top 10 staTues that CriEd blood, liMOusine, DArkSide, a bullet w/ my name On, [ost] (spi)ritual, n/A, LosT, sTraNgeRs, R.i.p. (duskCOre Remlx), AmEN!, [ost] p.u.s.s.-e, DiE4u, Dig It
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Post Human: NeX GEn - новый альбом группы Bring Me The Horizon. Издание на черном виниле.. Альбом, неожиданно анонсированный на фестивале Download в Великобритании, будет содержать песни LosT, AmEN!, DiE4u и Strangers, и станет преемником «Post Human: Survival Horror», выпущенного в 2020 году и занявшего первое место в чартах продаж Великобритании. Bring Me The Horizon — это певец Оли Сайкс, гитарист Ли Малия, басист Мэтт Кин, барабанщик Мэт Николлс и клавишник Джордан Фиш. Мультиплатиновый квинтет Bring Me The Horizon, стабильно входящий в число 500 самых слушаемых артистов по всему миру на Spotify, имеющий несколько номинаций на Brit и Grammy Awards, является одной из самых успешных рок-групп Великобритании. На сегодняшний день они продали более 5 миллионов альбомов по всему миру, набрали более 1 миллиарда просмотров на YouTube и распродали более чем в 50 странах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bring Me The Horizon - Post Human: Nex Gen (0194399434413) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...