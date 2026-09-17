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Poppy Ackroyd - Liminal (5016958110338) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Poppy Ackroyd - Liminal (5016958110338) виниловая пластинка

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Poppy Ackroyd - Liminal (5016958110338) виниловая пластинка - фото 1
Poppy Ackroyd - Liminal (5016958110338) виниловая пластинка - фото 2
Poppy Ackroyd - Liminal (5016958110338) виниловая пластинка - фото 3
Poppy Ackroyd - Liminal (5016958110338) виниловая пластинка - фото 4
Poppy Ackroyd - Liminal (5016958110338) виниловая пластинка - фото 5
Poppy Ackroyd - Liminal (5016958110338) виниловая пластинка - фото 6
Poppy Ackroyd - Liminal (5016958110338) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Poppy Ackroyd
Альбом (сингл)
Liminal
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Poppy Ackroyd - Liminal (5016958110338) виниловая пластинка - фото 1
  • Poppy Ackroyd - Liminal (5016958110338) виниловая пластинка - фото 2
  • Poppy Ackroyd - Liminal (5016958110338) виниловая пластинка - фото 3
  • Poppy Ackroyd - Liminal (5016958110338) виниловая пластинка - фото 4
  • Poppy Ackroyd - Liminal (5016958110338) виниловая пластинка - фото 5
  • Poppy Ackroyd - Liminal (5016958110338) виниловая пластинка - фото 6
  • Poppy Ackroyd - Liminal (5016958110338) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 
В наличии
Код товара: 749890
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Poppy Ackroyd - Liminal (5016958110338) виниловая пластинка
3 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
One Little Indian
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
One Little Indian
Barcode
[5016958110338]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Poppy Ackroyd
Альбом (сингл)
Liminal
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
In The Mist, Shimmer, Continuum, For Those Who Wait, The Unknown, Drift, Weightless, Between Two Worlds
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Poppy Ackroyd - Liminal (5016958110338) виниловая пластинка

Известный композитор и пианистка Поппи Акройд возвращается с новым, проникновенным альбомом «Liminal». Написанный и записанный в период глубоких потрясений и перемен, он знаменует возвращение к истокам творчества Акройд, впервые с момента выхода альбома «Feathers» в 2019 году, объединив фортепиано и скрипку. Акройд объединяет эти два инструмента исключительно, и каждый звук на альбоме взят только из фортепиано и скрипки. Мелодия, гармония, ритм и текстура извлекаются из физических тел самих инструментов, от смычковых и щипковых струн до перкуссионных элементов. Работа в рамках этих ограничений остается центральным элементом ее творческого процесса.

Отзывы о товаре Poppy Ackroyd - Liminal (5016958110338) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
One Little Indian
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
One Little Indian
Barcode
[5016958110338]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Poppy Ackroyd
Альбом (сингл)
Liminal
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
In The Mist, Shimmer, Continuum, For Those Who Wait, The Unknown, Drift, Weightless, Between Two Worlds
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Известный композитор и пианистка Поппи Акройд возвращается с новым, проникновенным альбомом «Liminal». Написанный и записанный в период глубоких потрясений и перемен, он знаменует возвращение к истокам творчества Акройд, впервые с момента выхода альбома «Feathers» в 2019 году, объединив фортепиано и скрипку. Акройд объединяет эти два инструмента исключительно, и каждый звук на альбоме взят только из фортепиано и скрипки. Мелодия, гармония, ритм и текстура извлекаются из физических тел самих инструментов, от смычковых и щипковых струн до перкуссионных элементов. Работа в рамках этих ограничений остается центральным элементом ее творческого процесса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Poppy Ackroyd - Liminal (5016958110338) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3320 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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