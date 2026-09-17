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Laura Misch - Lithic (5016958110383) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Laura Misch - Lithic (5016958110383) виниловая пластинка

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Laura Misch - Lithic (5016958110383) виниловая пластинка - фото 1
Laura Misch - Lithic (5016958110383) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Laura Misch
Альбом (сингл)
Lithic
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Laura Misch - Lithic (5016958110383) виниловая пластинка - фото 1
  • Laura Misch - Lithic (5016958110383) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 
В наличии
Код товара: 749889
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Laura Misch - Lithic (5016958110383) виниловая пластинка
3 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
One Little Independent
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
One Little Independent
Barcode
[5016958110383]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Laura Misch
Альбом (сингл)
Lithic
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Breathing, Kairos, Echoes, Siren, Scrolls, Soften, Circle, Fo(r)est, Jealousea, Mythic, Shell, Spiral
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Laura Misch - Lithic (5016958110383) виниловая пластинка

Lithic — новый захватывающий альбом Лоры Миш, звуковое путешествие сквозь камень, воду, ветер и молнии. Развивая неземные высоты Sample of Sky и земную интимность Sample of Earth, Миш создает музыку из пещер, карьеров, прибрежных луж и берегов, объединяя полевые записи с саксофоном, вокалом, электроникой, струнными и перкуссией. Звуки сланца, древних литофонов, гидрофонов и геофонов создают ритмы и текстуры, которые кажутся одновременно первобытными и современными. Путешествуя по Лондону, Корнуоллу, Гидре и Дандженессу, Миш запечатлевает диалог между человеком и чем-то большим, чем просто человеком, создавая запись, которая резонирует подобно самому глубокому времени. Lithic — это размышление о природе, старении и связи, предлагающее слушателям глубокий, первобытный опыт прослушивания, одновременно интуитивный, медитативный и захватывающий. Концептуальные основы альбома вдохновлены практиками глубокого слушания, экоакустикой и геологией. Вдохновленные работами таких художников и мыслителей, как Барбара Хепворт, Полин Оливерос, Аннеа Локвуд, эко-психотерапевт и автор книги «Weathering» Рут Аллен, а также трудами Дэвида Хаскелла о происхождении и эволюции звука, Lithic рассматривает звук как древний материал, способный формировать и трансформироваться с течением времени. Это глубоко женская запись, отражающая шероховатости и мягкость старения, выветренные линии, вытравленные на лице, изношенные трещины в скале.

Отзывы о товаре Laura Misch - Lithic (5016958110383) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
One Little Independent
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
One Little Independent
Barcode
[5016958110383]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Laura Misch
Альбом (сингл)
Lithic
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Breathing, Kairos, Echoes, Siren, Scrolls, Soften, Circle, Fo(r)est, Jealousea, Mythic, Shell, Spiral
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Lithic — новый захватывающий альбом Лоры Миш, звуковое путешествие сквозь камень, воду, ветер и молнии. Развивая неземные высоты Sample of Sky и земную интимность Sample of Earth, Миш создает музыку из пещер, карьеров, прибрежных луж и берегов, объединяя полевые записи с саксофоном, вокалом, электроникой, струнными и перкуссией. Звуки сланца, древних литофонов, гидрофонов и геофонов создают ритмы и текстуры, которые кажутся одновременно первобытными и современными. Путешествуя по Лондону, Корнуоллу, Гидре и Дандженессу, Миш запечатлевает диалог между человеком и чем-то большим, чем просто человеком, создавая запись, которая резонирует подобно самому глубокому времени. Lithic — это размышление о природе, старении и связи, предлагающее слушателям глубокий, первобытный опыт прослушивания, одновременно интуитивный, медитативный и захватывающий. Концептуальные основы альбома вдохновлены практиками глубокого слушания, экоакустикой и геологией. Вдохновленные работами таких художников и мыслителей, как Барбара Хепворт, Полин Оливерос, Аннеа Локвуд, эко-психотерапевт и автор книги «Weathering» Рут Аллен, а также трудами Дэвида Хаскелла о происхождении и эволюции звука, Lithic рассматривает звук как древний материал, способный формировать и трансформироваться с течением времени. Это глубоко женская запись, отражающая шероховатости и мягкость старения, выветренные линии, вытравленные на лице, изношенные трещины в скале.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Laura Misch - Lithic (5016958110383) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3320 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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