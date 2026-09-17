OST - Bugonia (Jerskin Fendrix) (coloured) (0850078789266) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Bugonia
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серебристый, золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб.
В наличии
Код товара: 749849
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6 040 руб.
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Характеристики
Бренд
WAXWORK RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Waxwork Records
Barcode
[0850078789266]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Bugonia
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Bees, Basement, Star Saliva / Industry, Resurrection, Phantom Resurrection, Grand Cycle, "Tell Teddy I'm Sorry", Grand Tango, Eclipse Beveille, Ambulance Exit, Sapceship, Where Have All the Flowers Gone, Saliva Antifreeze, History of Earth, CCD
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый, золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Bugonia (Jerskin Fendrix) (coloured) (0850078789266) виниловая пластинка
Саундтрек Джерскина Фендрикса к фильму режиссёра Йоргоса Лантимоса «Bugonia» (2025). Лимитированное подарочное издание на цветном 180 г виниле в гейтфолде с постером Для фантастической чёрной комедии «Bugonia», вышедшей на экран осенью 2025 года, Фендрикс создал звуковой ландшафт, характеризующийся воодушевляющими струнными, мощными духовыми, громоподобными ударными и драматическим крещендо, кульминацией которого стал грандиозный и временами напыщенный саундтрек, сопровождающий рискованную миссию, лежащую в основе фильма.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
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Бренд
WAXWORK RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Waxwork Records
Barcode
[0850078789266]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Bugonia
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Bees, Basement, Star Saliva / Industry, Resurrection, Phantom Resurrection, Grand Cycle, "Tell Teddy I'm Sorry", Grand Tango, Eclipse Beveille, Ambulance Exit, Sapceship, Where Have All the Flowers Gone, Saliva Antifreeze, History of Earth, CCD
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый, золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Саундтрек Джерскина Фендрикса к фильму режиссёра Йоргоса Лантимоса «Bugonia» (2025). Лимитированное подарочное издание на цветном 180 г виниле в гейтфолде с постером Для фантастической чёрной комедии «Bugonia», вышедшей на экран осенью 2025 года, Фендрикс создал звуковой ландшафт, характеризующийся воодушевляющими струнными, мощными духовыми, громоподобными ударными и драматическим крещендо, кульминацией которого стал грандиозный и временами напыщенный саундтрек, сопровождающий рискованную миссию, лежащую в основе фильма.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
OST - Bugonia (Jerskin Fendrix) (coloured) (0850078789266) виниловая пластинка - купить по цене 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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