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Seefeel - Everything Squared (EP) (5056614795776) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Seefeel - Everything Squared (EP) (5056614795776) виниловая пластинка

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Seefeel - Everything Squared (EP) (5056614795776) виниловая пластинка - фото 1
Seefeel - Everything Squared (EP) (5056614795776) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Seefeel
Альбом (сингл)
Everything Squared
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Seefeel - Everything Squared (EP) (5056614795776) виниловая пластинка - фото 1
  • Seefeel - Everything Squared (EP) (5056614795776) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
В наличии
Код товара: 749827
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Seefeel - Everything Squared (EP) (5056614795776) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[5056614795776]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Seefeel
Альбом (сингл)
Everything Squared
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Sky Hooks, Multifolds, Lose The Minus, Antiskeptic, Hooked Paw, End Of Here
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Seefeel - Everything Squared (EP) (5056614795776) виниловая пластинка

Мини-альбом (EP) Everything Squared стал долгожданным камбэком дуэта Марка Клиффорда (Mark Clifford) и Сары Пикок (Sarah Peacock). Пластинка демонстрирует современную эволюцию их фирменного стиля, который на стыке 1990-х годов стер границы между гитарным шугейзом и глубоким электронным эмбиентом. Звучание релиза медленное, гипнотическое и экспериментальное: мерцающие мелодии переплетаются с ломаной перкуссией, а меланхоличный вокал Сары Пикок сильно деконструирован, нарезан на сэмплы и превращен в полноценный воздушный инструмент. В записи двух треков принял участие японский бас-гитарист Сигэру Исихара (Shigeru Ishihara), добавивший глубокие даб-линии. Мастерингом занимался культовый берлинский музыкант и инженер Стефан Бетке (Stefan Betke / Pole), а футуристичный дизайн обложки разработало знаменитое агентство The Designers Republic™. После выхода релиз возглавил танцевальный хит-парад Великобритании (UK Dance Albums Chart).

Отзывы о товаре Seefeel - Everything Squared (EP) (5056614795776) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[5056614795776]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Seefeel
Альбом (сингл)
Everything Squared
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Sky Hooks, Multifolds, Lose The Minus, Antiskeptic, Hooked Paw, End Of Here
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Мини-альбом (EP) Everything Squared стал долгожданным камбэком дуэта Марка Клиффорда (Mark Clifford) и Сары Пикок (Sarah Peacock). Пластинка демонстрирует современную эволюцию их фирменного стиля, который на стыке 1990-х годов стер границы между гитарным шугейзом и глубоким электронным эмбиентом. Звучание релиза медленное, гипнотическое и экспериментальное: мерцающие мелодии переплетаются с ломаной перкуссией, а меланхоличный вокал Сары Пикок сильно деконструирован, нарезан на сэмплы и превращен в полноценный воздушный инструмент. В записи двух треков принял участие японский бас-гитарист Сигэру Исихара (Shigeru Ishihara), добавивший глубокие даб-линии. Мастерингом занимался культовый берлинский музыкант и инженер Стефан Бетке (Stefan Betke / Pole), а футуристичный дизайн обложки разработало знаменитое агентство The Designers Republic™. После выхода релиз возглавил танцевальный хит-парад Великобритании (UK Dance Albums Chart).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Seefeel - Everything Squared (EP) (5056614795776) виниловая пластинка - стоимость товара 4270 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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