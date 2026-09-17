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Autechre - Tri Repetae (0801061803810) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Autechre - Tri Repetae (0801061803810) виниловая пластинка

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Autechre - Tri Repetae (0801061803810) виниловая пластинка - фото 1
Autechre - Tri Repetae (0801061803810) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1995
Исполнитель
Autechre
Альбом (сингл)
Tri Repetae
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Autechre - Tri Repetae (0801061803810) виниловая пластинка - фото 1
  • Autechre - Tri Repetae (0801061803810) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
В наличии
Код товара: 749813
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Autechre - Tri Repetae (0801061803810) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[0801061803810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1995
Исполнитель
Autechre
Альбом (сингл)
Tri Repetae
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Dael, Clipper, Leterel, Rotar, Stud, Eutow, C/pach, Gnit, Overand, Rsdio
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Autechre - Tri Repetae (0801061803810) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dael, Clipper, Leterel, Rotar, Stud, Eutow, C/pach, Gnit, Overand, Rsdio

Отзывы о товаре Autechre - Tri Repetae (0801061803810) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[0801061803810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1995
Исполнитель
Autechre
Альбом (сингл)
Tri Repetae
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Dael, Clipper, Leterel, Rotar, Stud, Eutow, C/pach, Gnit, Overand, Rsdio
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dael, Clipper, Leterel, Rotar, Stud, Eutow, C/pach, Gnit, Overand, Rsdio
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Autechre - Tri Repetae (0801061803810) виниловая пластинка - стоимость товара 5210 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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