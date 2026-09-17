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Stromae - Cheese (0602537729753) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Stromae - Cheese (0602537729753) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Stromae
Альбом (сингл)
Cheese
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Stromae - Cheese (0602537729753) виниловая пластинка - фото 1
  • Stromae - Cheese (0602537729753) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
В наличии
Код товара: 749787
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Stromae - Cheese (0602537729753) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602537729753]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Stromae
Альбом (сингл)
Cheese
Жанр
House
Трек-лист
Bienvenue Chez Moi, Te Quiero, Peace Or Violence, Rail De Musique, Alors On Danse, Summertime, Dodo, Silence, Je Cours, House'llelujah, Cheese, Alors On Danse (90's Remix)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stromae - Cheese (0602537729753) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bienvenue Chez Moi, Te Quiero, Peace Or Violence, Rail De Musique, Alors On Danse, Summertime, Dodo, Silence, Je Cours, House'llelujah, Cheese, Alors On Danse (90's Remix)

Отзывы о товаре Stromae - Cheese (0602537729753) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602537729753]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Stromae
Альбом (сингл)
Cheese
Жанр
House
Трек-лист
Bienvenue Chez Moi, Te Quiero, Peace Or Violence, Rail De Musique, Alors On Danse, Summertime, Dodo, Silence, Je Cours, House'llelujah, Cheese, Alors On Danse (90's Remix)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bienvenue Chez Moi, Te Quiero, Peace Or Violence, Rail De Musique, Alors On Danse, Summertime, Dodo, Silence, Je Cours, House'llelujah, Cheese, Alors On Danse (90's Remix)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Stromae - Cheese (0602537729753) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3560 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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