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Ekseption - Beggar Julia's Time Trip (coloured) (0199957584593) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ekseption - Beggar Julia's Time Trip (coloured) (0199957584593) виниловая пластинка

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Ekseption - Beggar Julia&#039;s Time Trip (coloured) (0199957584593) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ekseption
Альбом (сингл)
Beggar Julia's Time Trip
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ekseption - Beggar Julia&#039;s Time Trip (coloured) (0199957584593) виниловая пластинка - фото 1
  • Ekseption - Beggar Julia&#039;s Time Trip (coloured) (0199957584593) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
В наличии
Код товара: 749778
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ekseption - Beggar Julia's Time Trip (coloured) (0199957584593) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0199957584593]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ekseption
Альбом (сингл)
Beggar Julia's Time Trip
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Ouverture, Prologue, Julia, Flying Power, Adagio, Space I, Italian Concerto, Concerto, Space II, Pop Giant, Space III, Feelings, Epilogue, Finausic For Mind / Theme Julia
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ekseption - Beggar Julia's Time Trip (coloured) (0199957584593) виниловая пластинка

Второй альбом Ekseption "Beggar Julia's Time Trip", впервые ремастированный с оригинальных лент. Это первое переиздание альбома 1970 года, отпечатанное на 180-граммовом желтом виниле. Включая хитовый сингл "Adagio".



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Ekseption - Beggar Julia's Time Trip (coloured) (0199957584593) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0199957584593]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ekseption
Альбом (сингл)
Beggar Julia's Time Trip
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Ouverture, Prologue, Julia, Flying Power, Adagio, Space I, Italian Concerto, Concerto, Space II, Pop Giant, Space III, Feelings, Epilogue, Finausic For Mind / Theme Julia
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Второй альбом Ekseption "Beggar Julia's Time Trip", впервые ремастированный с оригинальных лент. Это первое переиздание альбома 1970 года, отпечатанное на 180-граммовом желтом виниле. Включая хитовый сингл "Adagio".


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ekseption - Beggar Julia's Time Trip (coloured) (0199957584593) виниловая пластинка - стоимость товара 4740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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