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Sault - 5 (0036336509566) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sault - 5 (0036336509566) виниловая пластинка

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Sault - 5 (0036336509566) виниловая пластинка - фото 1
Sault - 5 (0036336509566) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Sault
Альбом (сингл)
5
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sault - 5 (0036336509566) виниловая пластинка - фото 1
  • Sault - 5 (0036336509566) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 749768
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Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[0036336509566]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Sault
Альбом (сингл)
5
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Up All Night, Don't Waste My Time, Foot On Necks, Why Why Why Why Why, Pink Sands, Let Me Go, Masterpiece, Add A Little Bit Of SAULT, Something's In The Air, Think About It, Wild Hundreds (part 5), We Are The Sun, Wild Hundreds" (part 55), BABE
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sault - 5 (0036336509566) виниловая пластинка

Пластинка открывает дискографию загадочного и полностью анонимного британского проекта SAULT, ведомого именитым продюсером Inflo (известным по работе с Little Simz и Michael Kiwanuka) при вокальном участии певиц Cleo Sol и Kid Sister. Участники коллектива долгое время не раскрывали своих лиц, не давали интервью и не продвигали альбом через стандартные медиаканалы, смещая весь фокус на саму музыку. Звучание релиза характеризуется выразительными, плотными басовыми линиями, живыми «теплыми» ритмами и винтажной атмосферой фанка 1970-х годов, которая мастерски переплетается с остросоциальной и актуальной лирикой о правах темнокожих, личной свободе и современных проблемах. Альбом получил восторженные отзывы критиков за свою самобытность и мощную энергетику.

Отзывы о товаре Sault - 5 (0036336509566) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[0036336509566]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Sault
Альбом (сингл)
5
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Up All Night, Don't Waste My Time, Foot On Necks, Why Why Why Why Why, Pink Sands, Let Me Go, Masterpiece, Add A Little Bit Of SAULT, Something's In The Air, Think About It, Wild Hundreds (part 5), We Are The Sun, Wild Hundreds" (part 55), BABE
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Пластинка открывает дискографию загадочного и полностью анонимного британского проекта SAULT, ведомого именитым продюсером Inflo (известным по работе с Little Simz и Michael Kiwanuka) при вокальном участии певиц Cleo Sol и Kid Sister. Участники коллектива долгое время не раскрывали своих лиц, не давали интервью и не продвигали альбом через стандартные медиаканалы, смещая весь фокус на саму музыку. Звучание релиза характеризуется выразительными, плотными басовыми линиями, живыми «теплыми» ритмами и винтажной атмосферой фанка 1970-х годов, которая мастерски переплетается с остросоциальной и актуальной лирикой о правах темнокожих, личной свободе и современных проблемах. Альбом получил восторженные отзывы критиков за свою самобытность и мощную энергетику.
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Отзывы


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