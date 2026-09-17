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TV On The Radio - Dear Science (0036172098019) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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TV On The Radio - Dear Science (0036172098019) виниловая пластинка

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TV On The Radio - Dear Science (0036172098019) виниловая пластинка - фото 1
TV On The Radio - Dear Science (0036172098019) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
TV On The Radio
Альбом (сингл)
Dear Science
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • TV On The Radio - Dear Science (0036172098019) виниловая пластинка - фото 1
  • TV On The Radio - Dear Science (0036172098019) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
В наличии
Код товара: 749758
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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TV On The Radio - Dear Science (0036172098019) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Touch And Go
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Touch And Go
Barcode
[0036172098019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
TV On The Radio
Альбом (сингл)
Dear Science
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Halfway Home, Crying, Dancing Choose, Stork & Owl, Golden Age, Family Tree, Red Dress, Love Dog, Shout Me Out, DLZ, Lover's Day
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара TV On The Radio - Dear Science (0036172098019) виниловая пластинка

Группа TV On The Radio смело экспериментирует со звуками, создавая потрясающие музыкальные композиции, которые заполнены эмоциями и глубиной. Слушая этот альбом на виниле, вы окунетесь в мир звуков, которые переносят вас на новые уровни восприятия музыки.

Отзывы о товаре TV On The Radio - Dear Science (0036172098019) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Touch And Go
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Touch And Go
Barcode
[0036172098019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
TV On The Radio
Альбом (сингл)
Dear Science
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Halfway Home, Crying, Dancing Choose, Stork & Owl, Golden Age, Family Tree, Red Dress, Love Dog, Shout Me Out, DLZ, Lover's Day
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Группа TV On The Radio смело экспериментирует со звуками, создавая потрясающие музыкальные композиции, которые заполнены эмоциями и глубиной. Слушая этот альбом на виниле, вы окунетесь в мир звуков, которые переносят вас на новые уровни восприятия музыки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


TV On The Radio - Dear Science (0036172098019) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4270 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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