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Tiga - Hotlife (0680341896014) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Tiga - Hotlife (0680341896014) виниловая пластинка

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Tiga - Hotlife (0680341896014) виниловая пластинка - фото 1
Tiga - Hotlife (0680341896014) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Tiga
Альбом (сингл)
Hotlife
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tiga - Hotlife (0680341896014) виниловая пластинка - фото 1
  • Tiga - Hotlife (0680341896014) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 
В наличии
Код товара: 749752
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Tiga - Hotlife (0680341896014) виниловая пластинка
5 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Secret City
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Secret City
Barcode
[0680341896014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Tiga
Альбом (сингл)
Hotlife
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Hotwife, High Rollers, Iamwhatiam, Silk Scarf, Friction, Need You Tonight, Lollipop, I Am Your Detroit Sunrise, Sexless Pornographic Losers, I Know a Place, Cherry, Ecstasy Surrounds Me, Lollipop, I Am Your Detroit Sunrise, Sexless Pornographic Losers, I Know a Place, Cherry, Ecstasy Surrounds Me
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tiga - Hotlife (0680341896014) виниловая пластинка

Hotlife — предстоящий четвёртый студийный альбом канадского электронного музыканта и диджея Tiga. Это его первая полноформатная работа за долгое время, которую сам артист описывает как возвращение к «веселью» и энергичному электронному звучанию. Издание на виниле Монреальская икона Tiga возвращается со своим четвёртым альбомом "Hotlife", открывая новую эру в своём бессмертном техно-путешествии к абсолютной духовной свободе. В записи альбома приняли участие Boys Noize, Matthew Dear, Fcukers, MRD, Gesloten Cirkel, Paranoid London, Maara, а также его земляки, студийные эксперты Priori и Patrick Holland. С "Hotlife" Tiga достигает вершины музыкального искусства, очаровывая слушателей заразительными танцевальными звуками.

Отзывы о товаре Tiga - Hotlife (0680341896014) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Secret City
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Secret City
Barcode
[0680341896014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Tiga
Альбом (сингл)
Hotlife
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Hotwife, High Rollers, Iamwhatiam, Silk Scarf, Friction, Need You Tonight, Lollipop, I Am Your Detroit Sunrise, Sexless Pornographic Losers, I Know a Place, Cherry, Ecstasy Surrounds Me, Lollipop, I Am Your Detroit Sunrise, Sexless Pornographic Losers, I Know a Place, Cherry, Ecstasy Surrounds Me
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Hotlife — предстоящий четвёртый студийный альбом канадского электронного музыканта и диджея Tiga. Это его первая полноформатная работа за долгое время, которую сам артист описывает как возвращение к «веселью» и энергичному электронному звучанию. Издание на виниле Монреальская икона Tiga возвращается со своим четвёртым альбомом "Hotlife", открывая новую эру в своём бессмертном техно-путешествии к абсолютной духовной свободе. В записи альбома приняли участие Boys Noize, Matthew Dear, Fcukers, MRD, Gesloten Cirkel, Paranoid London, Maara, а также его земляки, студийные эксперты Priori и Patrick Holland. С "Hotlife" Tiga достигает вершины музыкального искусства, очаровывая слушателей заразительными танцевальными звуками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tiga - Hotlife (0680341896014) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5090 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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