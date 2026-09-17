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Slipknot - Slipknot (coloured) (0075678645693) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Slipknot - Slipknot (coloured) (0075678645693) виниловая пластинка

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Slipknot - Slipknot (coloured) (0075678645693) виниловая пластинка - фото 1
Slipknot - Slipknot (coloured) (0075678645693) виниловая пластинка - фото 2
Slipknot - Slipknot (coloured) (0075678645693) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1999
Исполнитель
Slipknot
Альбом (сингл)
Slipknot
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Slipknot - Slipknot (coloured) (0075678645693) виниловая пластинка - фото 1
  • Slipknot - Slipknot (coloured) (0075678645693) виниловая пластинка - фото 2
  • Slipknot - Slipknot (coloured) (0075678645693) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 749746
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Характеристики

Бренд
Roadrunner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Roadrunner
Barcode
[0075678645693]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1999
Исполнитель
Slipknot
Альбом (сингл)
Slipknot
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
742617000027, (sic), Eyeless, Wait and Bleed, Surfacing, Spit It Out, Tattered & Torn, Me Inside, Liberate, Prosthetics, No Life, Diluted, Only One, Scissors, Get This, Interloper (Demo), Despise (Demo)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Slipknot - Slipknot (coloured) (0075678645693) виниловая пластинка

Лимитированное переиздание на цветном виниле дебютного одноименного альбома знаменитой американской ню-метал-группы Slipknot. Slipknot — дебютный студийный альбом американской метал-группы Slipknot. Он был выпущен в июне 1999 года на лейбле Roadrunner Records. Это был первый релиз группы, спродюсированный Россом Робинсоном, который стремился улучшить звучание Slipknot, а не изменить музыкальное направление группы. Это единственный альбом с оригинальным гитаристом Джошем Брэйнардом, который покинул группу в конце 1998 года на этапе завершения записи. Впоследствии он был заменён Джимом Рутом, который принял участие в записи ещё двух треков, а после стал полноценным участником Slipknot. Альбом охватывает несколько жанров, но в целом известен своей обширной перкуссией и тяжёлым звучанием. Он был хорошо воспринят как музыкальными критиками, так и слушателями, что стало причиной быстрой популярности Slipknot. Диск дебютировал на 51-м месте в чарте Billboard 200 и стал сертифицированным обладателем двойной платины в Соединённых Штатах, что делает его самым продаваемым альбомом группы. В 2011 году журнал Metal Hammer назвал его лучшим дебютным альбомом за последние 25 лет.

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Характеристики
Бренд
Roadrunner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Roadrunner
Barcode
[0075678645693]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1999
Исполнитель
Slipknot
Альбом (сингл)
Slipknot
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
742617000027, (sic), Eyeless, Wait and Bleed, Surfacing, Spit It Out, Tattered & Torn, Me Inside, Liberate, Prosthetics, No Life, Diluted, Only One, Scissors, Get This, Interloper (Demo), Despise (Demo)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лимитированное переиздание на цветном виниле дебютного одноименного альбома знаменитой американской ню-метал-группы Slipknot. Slipknot — дебютный студийный альбом американской метал-группы Slipknot. Он был выпущен в июне 1999 года на лейбле Roadrunner Records. Это был первый релиз группы, спродюсированный Россом Робинсоном, который стремился улучшить звучание Slipknot, а не изменить музыкальное направление группы. Это единственный альбом с оригинальным гитаристом Джошем Брэйнардом, который покинул группу в конце 1998 года на этапе завершения записи. Впоследствии он был заменён Джимом Рутом, который принял участие в записи ещё двух треков, а после стал полноценным участником Slipknot. Альбом охватывает несколько жанров, но в целом известен своей обширной перкуссией и тяжёлым звучанием. Он был хорошо воспринят как музыкальными критиками, так и слушателями, что стало причиной быстрой популярности Slipknot. Диск дебютировал на 51-м месте в чарте Billboard 200 и стал сертифицированным обладателем двойной платины в Соединённых Штатах, что делает его самым продаваемым альбомом группы. В 2011 году журнал Metal Hammer назвал его лучшим дебютным альбомом за последние 25 лет.
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