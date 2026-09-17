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Immolation - Harnessing Ruin (coloured) (3760053848819) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Immolation - Harnessing Ruin (coloured) (3760053848819) виниловая пластинка

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Immolation - Harnessing Ruin (coloured) (3760053848819) виниловая пластинка - фото 1
Immolation - Harnessing Ruin (coloured) (3760053848819) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Immolation
Альбом (сингл)
Harnessing Ruin
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Immolation - Harnessing Ruin (coloured) (3760053848819) виниловая пластинка - фото 1
  • Immolation - Harnessing Ruin (coloured) (3760053848819) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
В наличии
Код товара: 749717
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Immolation - Harnessing Ruin (coloured) (3760053848819) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Listenable
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Listenable
Barcode
[3760053848819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Immolation
Альбом (сингл)
Harnessing Ruin
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Swarm of Terror, Our Saviour Sleeps, Challenge the Storm, Harnessing Ruin, Dead to Me, Son of Iniquity, My Own Enemy, Crown the Liar, At Mourning's Twilight
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Израиль
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Immolation - Harnessing Ruin (coloured) (3760053848819) виниловая пластинка

Виниловый релиз альбома американской группы Immolation «Harnessing Ruin» (цветное/мраморное издание) вышел весной 2026 года на лейбле Listenable Records (в виде лимитированного красно-черного мраморного винила — Red/Black Marbled LP). Альбом изначально вышел в 2005 году и является знаковой работой легендарной американской группы из Нью-Йорка. Пластинка выдержана в фирменном стиле коллектива: это мрачный, техничный и тяжелый дэт-метал с узнаваемыми диссонансными гитарными риффами, сложной структурой песен и мощной атмосферой. Переиздание 2006 года (2026) на цветном виниле оформлено в коллекционном исполнении.

Отзывы о товаре Immolation - Harnessing Ruin (coloured) (3760053848819) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Listenable
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Listenable
Barcode
[3760053848819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Immolation
Альбом (сингл)
Harnessing Ruin
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Swarm of Terror, Our Saviour Sleeps, Challenge the Storm, Harnessing Ruin, Dead to Me, Son of Iniquity, My Own Enemy, Crown the Liar, At Mourning's Twilight
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Израиль
Описание
Виниловый релиз альбома американской группы Immolation «Harnessing Ruin» (цветное/мраморное издание) вышел весной 2026 года на лейбле Listenable Records (в виде лимитированного красно-черного мраморного винила — Red/Black Marbled LP). Альбом изначально вышел в 2005 году и является знаковой работой легендарной американской группы из Нью-Йорка. Пластинка выдержана в фирменном стиле коллектива: это мрачный, техничный и тяжелый дэт-метал с узнаваемыми диссонансными гитарными риффами, сложной структурой песен и мощной атмосферой. Переиздание 2006 года (2026) на цветном виниле оформлено в коллекционном исполнении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Immolation - Harnessing Ruin (coloured) (3760053848819) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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