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Immolation - Shadows In The Light (coloured) (3760053848826) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Immolation - Shadows In The Light (coloured) (3760053848826) виниловая пластинка

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Immolation - Shadows In The Light (coloured) (3760053848826) виниловая пластинка - фото 1
Immolation - Shadows In The Light (coloured) (3760053848826) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Immolation
Альбом (сингл)
Shadows In The Light
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Immolation - Shadows In The Light (coloured) (3760053848826) виниловая пластинка - фото 1
  • Immolation - Shadows In The Light (coloured) (3760053848826) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
В наличии
Код товара: 749716
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Immolation - Shadows In The Light (coloured) (3760053848826) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Listenable
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Listenable
Barcode
[3760053848826]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Immolation
Альбом (сингл)
Shadows In The Light
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Hate's Plague, Passion Kill, World Agony, Tarnished, The Weight Of Devotion, Breathing The Dark, Deliverer Of Evil, Shadows In The Light, Lying With Demons, Whispering Death
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Израиль
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Immolation - Shadows In The Light (coloured) (3760053848826) виниловая пластинка

Переиздание культового седьмого студийного альбома американской группы Immolation на цветном виниле вышло на лейбле Listenable Records. Изначально планировавшийся на 2024-2025 годы релиз официально поступил в продажу весной 2026 года.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Immolation - Shadows In The Light (coloured) (3760053848826) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Listenable
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Listenable
Barcode
[3760053848826]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Immolation
Альбом (сингл)
Shadows In The Light
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Hate's Plague, Passion Kill, World Agony, Tarnished, The Weight Of Devotion, Breathing The Dark, Deliverer Of Evil, Shadows In The Light, Lying With Demons, Whispering Death
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Израиль
Описание
Переиздание культового седьмого студийного альбома американской группы Immolation на цветном виниле вышло на лейбле Listenable Records. Изначально планировавшийся на 2024-2025 годы релиз официально поступил в продажу весной 2026 года.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Immolation - Shadows In The Light (coloured) (3760053848826) виниловая пластинка – стоимость товара 4270 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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