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Isis - Wavering Radiant (0689230028314) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Isis - Wavering Radiant (0689230028314) виниловая пластинка

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Isis - Wavering Radiant (0689230028314) виниловая пластинка - фото 2
Isis - Wavering Radiant (0689230028314) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Isis
Альбом (сингл)
Wavering Radiant
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Isis - Wavering Radiant (0689230028314) виниловая пластинка - фото 1
  • Isis - Wavering Radiant (0689230028314) виниловая пластинка - фото 2
  • Isis - Wavering Radiant (0689230028314) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 749713
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Характеристики

Бренд
Ipecac
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ipecac
Barcode
[0689230028314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Isis
Альбом (сингл)
Wavering Radiant
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Hall Of The Dead, Ghost Key, Hand Of The Host, Wavering Radiant, Stone To Wake A Serpent, 20 Minutes / 40 Years, Threshold Of Transformation
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Isis - Wavering Radiant (0689230028314) виниловая пластинка

«Wavering Radiant» американской группы Isis — это их пятый и финальный студийный релиз, переизданный на двойном виниле (2LP) 8 мая 2026 года лейблом Ipecac Recordings / Napalm Records с новым ремастером от Джеймса Плоткина. Пластинка сочетает монументальные эпические структуры, тяжелые гитарные риффы и глубокую мелодичность с широким использованием клавишных (органа Hammond B3). В основе концепции альбома лежат мотивы сновидений и юнгианская психология. Виниловое издание 2026 года на 140-граммовом виниле оформлено в классический разворотный конверт (tip-on gatefold jacket) и выпущено в черном и ультра-прозрачном (ultra clear) вариантах.

Отзывы о товаре Isis - Wavering Radiant (0689230028314) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Ipecac
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ipecac
Barcode
[0689230028314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Isis
Альбом (сингл)
Wavering Radiant
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Hall Of The Dead, Ghost Key, Hand Of The Host, Wavering Radiant, Stone To Wake A Serpent, 20 Minutes / 40 Years, Threshold Of Transformation
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Wavering Radiant» американской группы Isis — это их пятый и финальный студийный релиз, переизданный на двойном виниле (2LP) 8 мая 2026 года лейблом Ipecac Recordings / Napalm Records с новым ремастером от Джеймса Плоткина. Пластинка сочетает монументальные эпические структуры, тяжелые гитарные риффы и глубокую мелодичность с широким использованием клавишных (органа Hammond B3). В основе концепции альбома лежат мотивы сновидений и юнгианская психология. Виниловое издание 2026 года на 140-граммовом виниле оформлено в классический разворотный конверт (tip-on gatefold jacket) и выпущено в черном и ультра-прозрачном (ultra clear) вариантах.
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Отзывы


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