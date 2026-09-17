Jefferson Airplane - Spitfire (coloured) (0829421991557) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Jefferson Airplane
Альбом (сингл)
Spitfire
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 390 руб.
В наличии
Код товара: 749704
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6 390 руб.
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Характеристики
Бренд
Friday Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Friday Music
Barcode
[0829421991557]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Jefferson Airplane
Альбом (сингл)
Spitfire
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Cruisin', Dance With the Dragon, Hot Water, St. Charles, With Your Love, Switchblade, Big City, Love Lovely Love
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jefferson Airplane - Spitfire (coloured) (0829421991557) виниловая пластинка
«Spitfire» — третий студийный альбом американской рок-группы Jefferson Starship, выпущенный в 1976 году. Альбом сочетает элементы рок-музыки, психоделического рока и мелодичного поп-рока. В него вошли известные композиции «With Your Love», «St. Charles» и «Cruisin'». Пластинка стала одним из наиболее успешных релизов группы, достигнув 3-го места в американском чарте Billboard 200.
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Бренд
Friday Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Friday Music
Barcode
[0829421991557]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Jefferson Airplane
Альбом (сингл)
Spitfire
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Cruisin', Dance With the Dragon, Hot Water, St. Charles, With Your Love, Switchblade, Big City, Love Lovely Love
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
«Spitfire» — третий студийный альбом американской рок-группы Jefferson Starship, выпущенный в 1976 году. Альбом сочетает элементы рок-музыки, психоделического рока и мелодичного поп-рока. В него вошли известные композиции «With Your Love», «St. Charles» и «Cruisin'». Пластинка стала одним из наиболее успешных релизов группы, достигнув 3-го места в американском чарте Billboard 200.
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Jefferson Airplane - Spitfire (coloured) (0829421991557) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6390 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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