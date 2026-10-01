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Сверло универсальное MATRIX 706003, 8 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сверло универсальное MATRIX 706003, 8 мм

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Сверло универсальное MATRIX 706003, 8 мм - фото 1
Сверло универсальное MATRIX 706003, 8 мм - фото 2
Сверло универсальное MATRIX 706003, 8 мм - фото 3
Сверло универсальное MATRIX 706003, 8 мм - фото 4
Сверло универсальное MATRIX 706003, 8 мм - фото 5
Сверло универсальное MATRIX 706003, 8 мм - фото 6
Сверло универсальное MATRIX 706003, 8 мм - фото 7
Сверло универсальное MATRIX 706003, 8 мм - фото 8
Сверло универсальное MATRIX 706003, 8 мм - фото 9
Сверло универсальное MATRIX 706003, 8 мм - фото 10
Сверло универсальное MATRIX 706003, 8 мм - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал назначения
бетон, металл
Диаметр, мм
8
Посадочный диаметр, мм
8
Длина, мм
120
Комплектация
Сверло - 1 шт
  • Сверло универсальное MATRIX 706003, 8 мм - фото 1
  • Сверло универсальное MATRIX 706003, 8 мм - фото 2
  • Сверло универсальное MATRIX 706003, 8 мм - фото 3
  • Сверло универсальное MATRIX 706003, 8 мм - фото 4
  • Сверло универсальное MATRIX 706003, 8 мм - фото 5
  • Сверло универсальное MATRIX 706003, 8 мм - фото 6
  • Сверло универсальное MATRIX 706003, 8 мм - фото 7
  • Сверло универсальное MATRIX 706003, 8 мм - фото 8
  • Сверло универсальное MATRIX 706003, 8 мм - фото 9
  • Сверло универсальное MATRIX 706003, 8 мм - фото 10
  • Сверло универсальное MATRIX 706003, 8 мм - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 749614
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Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал
сталь 45
Материал назначения
бетон, металл
Диаметр, мм
8
Посадочный диаметр, мм
8
Длина, мм
120
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Сверло универсальное MATRIX 706003, 8 мм

Универсальное сверло Matrix 706003 длиной 120 мм позволяет получать отверстия диаметром 8 мм в древесине, керамической плитке, а также в стали и бетоне с помощью дрели или шуруповерта. Твердосплавная режущая пластина обеспечивает эффективную работу с любыми материалами. Сверло пригодится в мастерской, гараже, а также дома и на даче.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — сверло изготовлено из стали 45, покрыто эмалью и маслом для защиты от коррозии.
  • Эффективность — пластина из сплава ВК6 твердостью более 88 HRA характеризуется высокой режущей способностью.
  • Высокая производительность — рабочая часть с одиночной спиралью, прошедшая пескоструйную обработку, обеспечивает своевременный отвод шлама.
  • Универсальность — цилиндрический хвостовик совместим с патронами любых типов.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Сверло универсальное MATRIX 706003, 8 мм




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал
сталь 45
Материал назначения
бетон, металл
Диаметр, мм
8
Посадочный диаметр, мм
8
Длина, мм
120
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Универсальное сверло Matrix 706003 длиной 120 мм позволяет получать отверстия диаметром 8 мм в древесине, керамической плитке, а также в стали и бетоне с помощью дрели или шуруповерта. Твердосплавная режущая пластина обеспечивает эффективную работу с любыми материалами. Сверло пригодится в мастерской, гараже, а также дома и на даче.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — сверло изготовлено из стали 45, покрыто эмалью и маслом для защиты от коррозии.
  • Эффективность — пластина из сплава ВК6 твердостью более 88 HRA характеризуется высокой режущей способностью.
  • Высокая производительность — рабочая часть с одиночной спиралью, прошедшая пескоструйную обработку, обеспечивает своевременный отвод шлама.
  • Универсальность — цилиндрический хвостовик совместим с патронами любых типов.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Доставка
Отзывы


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