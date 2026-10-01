Сверло универсальное MATRIX 706003, 8 мм
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Сверло универсальное MATRIX 706003, 8 мм
Универсальное сверло Matrix 706003 длиной 120 мм позволяет получать отверстия диаметром 8 мм в древесине, керамической плитке, а также в стали и бетоне с помощью дрели или шуруповерта. Твердосплавная режущая пластина обеспечивает эффективную работу с любыми материалами. Сверло пригодится в мастерской, гараже, а также дома и на даче.
Преимущества
- Прочность и долговечность — сверло изготовлено из стали 45, покрыто эмалью и маслом для защиты от коррозии.
- Эффективность — пластина из сплава ВК6 твердостью более 88 HRA характеризуется высокой режущей способностью.
- Высокая производительность — рабочая часть с одиночной спиралью, прошедшая пескоструйную обработку, обеспечивает своевременный отвод шлама.
- Универсальность — цилиндрический хвостовик совместим с патронами любых типов.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Универсальное сверло Matrix 706003 длиной 120 мм позволяет получать отверстия диаметром 8 мм в древесине, керамической плитке, а также в стали и бетоне с помощью дрели или шуруповерта. Твердосплавная режущая пластина обеспечивает эффективную работу с любыми материалами. Сверло пригодится в мастерской, гараже, а также дома и на даче.
Преимущества
- Прочность и долговечность — сверло изготовлено из стали 45, покрыто эмалью и маслом для защиты от коррозии.
- Эффективность — пластина из сплава ВК6 твердостью более 88 HRA характеризуется высокой режущей способностью.
- Высокая производительность — рабочая часть с одиночной спиралью, прошедшая пескоструйную обработку, обеспечивает своевременный отвод шлама.
- Универсальность — цилиндрический хвостовик совместим с патронами любых типов.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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