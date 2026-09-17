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Круг отрезной по металлу GROSS 74391, 300 x 3,2 x 32 мм, WA24TBF купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Круг отрезной по металлу GROSS 74391, 300 x 3,2 x 32 мм, WA24TBF

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Круг отрезной по металлу GROSS 74391, 300 x 3,2 x 32 мм, WA24TBF - фото 1
Круг отрезной по металлу GROSS 74391, 300 x 3,2 x 32 мм, WA24TBF - фото 2
Круг отрезной по металлу GROSS 74391, 300 x 3,2 x 32 мм, WA24TBF - фото 3
Круг отрезной по металлу GROSS 74391, 300 x 3,2 x 32 мм, WA24TBF - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
300
Посадочный диаметр, мм
32
Зернистость (P; F)
24
Комплектация
Круг отрезной - 1 шт
  • Круг отрезной по металлу GROSS 74391, 300 x 3,2 x 32 мм, WA24TBF - фото 1
  • Круг отрезной по металлу GROSS 74391, 300 x 3,2 x 32 мм, WA24TBF - фото 2
  • Круг отрезной по металлу GROSS 74391, 300 x 3,2 x 32 мм, WA24TBF - фото 3
  • Круг отрезной по металлу GROSS 74391, 300 x 3,2 x 32 мм, WA24TBF - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
140 руб. 
Начислим 3 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746584
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Круг отрезной по металлу GROSS 74391, 300 x 3,2 x 32 мм, WA24TBF
140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
300
Посадочный диаметр, мм
32
Зернистость (P; F)
24
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг отрезной - 1 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Круг отрезной по металлу GROSS 74391, 300 x 3,2 x 32 мм, WA24TBF

Отрезной круг по металлу Gross WA24TBF 74391 диаметром 300 мм и толщиной 3,2 мм устанавливается на фланец углошлифовальной машины или станка с посадочным размером 32 мм. Предназначен для сухого резания углеродистых и нержавеющих сталей, а также алюминия и чугуна. Рекомендованная максимальная частота вращения составляет 5100 об/мин. Круг выдерживает высокие нагрузки и подходит для профессионального использования.

Преимущества

  • Эффективная работа — абразивный слой из твердых зерен белого электрокорунда со специальными добавками отличается высокой режущей способностью.
  • Высокий ресурс — в состав абразива входит керамический корунд, что увеличивает срок службы круга на 15%.
  • Безопасная эксплуатация — производитель предусмотрел армирующий слой из высококачественной двухслойной стеклосетки, предотвращающий разрушение диска при повышенных нагрузках.
  • Надежность — при производстве круга использована технология Aging Schutz, препятствующая впитыванию влаги, поэтому круг сохраняет рабочие свойства на 40% дольше.
  • Долговечность — бакелитовая связка надежно удерживает зерна абразива, что обеспечивает стабильно высокую производительность в течение длительного времени.
  • Толщина 3,2 мм — диск изнашивается медленно и долго не требует замены.
  • Гарантированное качество — круг прошел строгий контроль качества на всех этапах производства, российский и ганноверский (MPA) сертификаты безопасности подтверждают его надежность.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Круг отрезной по металлу GROSS 74391, 300 x 3,2 x 32 мм, WA24TBF




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
GROSS
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
300
Посадочный диаметр, мм
32
Зернистость (P; F)
24
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг отрезной - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Отрезной круг по металлу Gross WA24TBF 74391 диаметром 300 мм и толщиной 3,2 мм устанавливается на фланец углошлифовальной машины или станка с посадочным размером 32 мм. Предназначен для сухого резания углеродистых и нержавеющих сталей, а также алюминия и чугуна. Рекомендованная максимальная частота вращения составляет 5100 об/мин. Круг выдерживает высокие нагрузки и подходит для профессионального использования.

Преимущества

  • Эффективная работа — абразивный слой из твердых зерен белого электрокорунда со специальными добавками отличается высокой режущей способностью.
  • Высокий ресурс — в состав абразива входит керамический корунд, что увеличивает срок службы круга на 15%.
  • Безопасная эксплуатация — производитель предусмотрел армирующий слой из высококачественной двухслойной стеклосетки, предотвращающий разрушение диска при повышенных нагрузках.
  • Надежность — при производстве круга использована технология Aging Schutz, препятствующая впитыванию влаги, поэтому круг сохраняет рабочие свойства на 40% дольше.
  • Долговечность — бакелитовая связка надежно удерживает зерна абразива, что обеспечивает стабильно высокую производительность в течение длительного времени.
  • Толщина 3,2 мм — диск изнашивается медленно и долго не требует замены.
  • Гарантированное качество — круг прошел строгий контроль качества на всех этапах производства, российский и ганноверский (MPA) сертификаты безопасности подтверждают его надежность.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Отзывы


Круг отрезной по металлу GROSS 74391, 300 x 3,2 x 32 мм, WA24TBF - купить по цене 140 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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