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Круг отрезной по камню СИБРТЕХ 743697, 230 х 2,5 х 22,2 мм, 84%C+16%B купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Круг отрезной по камню СИБРТЕХ 743697, 230 х 2,5 х 22,2 мм, 84%C+16%B

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Круг отрезной по камню СИБРТЕХ 743697, 230 х 2,5 х 22,2 мм, 84%C+16%B - фото 1
Круг отрезной по камню СИБРТЕХ 743697, 230 х 2,5 х 22,2 мм, 84%C+16%B - фото 2
Круг отрезной по камню СИБРТЕХ 743697, 230 х 2,5 х 22,2 мм, 84%C+16%B - фото 3
Круг отрезной по камню СИБРТЕХ 743697, 230 х 2,5 х 22,2 мм, 84%C+16%B - фото 4
Круг отрезной по камню СИБРТЕХ 743697, 230 х 2,5 х 22,2 мм, 84%C+16%B - фото 5
Круг отрезной по камню СИБРТЕХ 743697, 230 х 2,5 х 22,2 мм, 84%C+16%B - фото 6
Круг отрезной по камню СИБРТЕХ 743697, 230 х 2,5 х 22,2 мм, 84%C+16%B - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
22, 23
Зернистость (P; F)
30
Комплектация
Круг отрезной - 1 шт
  • Круг отрезной по камню СИБРТЕХ 743697, 230 х 2,5 х 22,2 мм, 84%C+16%B - фото 1
  • Круг отрезной по камню СИБРТЕХ 743697, 230 х 2,5 х 22,2 мм, 84%C+16%B - фото 2
  • Круг отрезной по камню СИБРТЕХ 743697, 230 х 2,5 х 22,2 мм, 84%C+16%B - фото 3
  • Круг отрезной по камню СИБРТЕХ 743697, 230 х 2,5 х 22,2 мм, 84%C+16%B - фото 4
  • Круг отрезной по камню СИБРТЕХ 743697, 230 х 2,5 х 22,2 мм, 84%C+16%B - фото 5
  • Круг отрезной по камню СИБРТЕХ 743697, 230 х 2,5 х 22,2 мм, 84%C+16%B - фото 6
  • Круг отрезной по камню СИБРТЕХ 743697, 230 х 2,5 х 22,2 мм, 84%C+16%B - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
100 руб. 
Начислим 2 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746582
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Круг отрезной по камню СИБРТЕХ 743697, 230 х 2,5 х 22,2 мм, 84%C+16%B
100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
22, 23
Зернистость (P; F)
30
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг отрезной - 1 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Круг отрезной по камню СИБРТЕХ 743697, 230 х 2,5 х 22,2 мм, 84%C+16%B

Отрезной круг Сибртех 84%C+16%B 743697 диаметром 230 мм и толщиной 2,5 мм — оснастка для ручной углошлифовальной машины с посадочным размером 22,2 мм, предназначенная для резки камня, огнеупорного кирпича, бетона, керамической плитки. Использование смазочно-охлаждающих жидкостей не требуется. Диск обеспечивает эффективный рез при частоте вращения не более 6650 об/мин.

Преимущества

  • Быстрый рез прочных материалов — абразив состоит из зерен высокотвердого карбида кремния с острыми гранями и отличной режущей способностью.
  • Безопасная работа — надежная двухслойная стеклосетка увеличивает устойчивость круга к разрыву при высоких нагрузках.
  • Износостойкость — бакелитовая связка с упрочняющими элементами в сочетании с толщиной круга 2,5 мм обеспечивает длительный срок службы оснастки.
  • Высокое качество — круг изготовлен на современном оборудовании и отлично сбалансирован, что гарантирует максимальную эффективность работы.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Круг отрезной по камню СИБРТЕХ 743697, 230 х 2,5 х 22,2 мм, 84%C+16%B




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
22, 23
Зернистость (P; F)
30
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг отрезной - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Отрезной круг Сибртех 84%C+16%B 743697 диаметром 230 мм и толщиной 2,5 мм — оснастка для ручной углошлифовальной машины с посадочным размером 22,2 мм, предназначенная для резки камня, огнеупорного кирпича, бетона, керамической плитки. Использование смазочно-охлаждающих жидкостей не требуется. Диск обеспечивает эффективный рез при частоте вращения не более 6650 об/мин.

Преимущества

  • Быстрый рез прочных материалов — абразив состоит из зерен высокотвердого карбида кремния с острыми гранями и отличной режущей способностью.
  • Безопасная работа — надежная двухслойная стеклосетка увеличивает устойчивость круга к разрыву при высоких нагрузках.
  • Износостойкость — бакелитовая связка с упрочняющими элементами в сочетании с толщиной круга 2,5 мм обеспечивает длительный срок службы оснастки.
  • Высокое качество — круг изготовлен на современном оборудовании и отлично сбалансирован, что гарантирует максимальную эффективность работы.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Круг отрезной по камню СИБРТЕХ 743697, 230 х 2,5 х 22,2 мм, 84%C+16%B - по цене 100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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