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Круг отрезной по металлу DENZEL 73794, 230 х 2,5 х 22,2 мм, A36TBF купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Круг отрезной по металлу DENZEL 73794, 230 х 2,5 х 22,2 мм, A36TBF

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Круг отрезной по металлу DENZEL 73794, 230 х 2,5 х 22,2 мм, A36TBF - фото 1
Круг отрезной по металлу DENZEL 73794, 230 х 2,5 х 22,2 мм, A36TBF - фото 2
Круг отрезной по металлу DENZEL 73794, 230 х 2,5 х 22,2 мм, A36TBF - фото 3
Круг отрезной по металлу DENZEL 73794, 230 х 2,5 х 22,2 мм, A36TBF - фото 4
Круг отрезной по металлу DENZEL 73794, 230 х 2,5 х 22,2 мм, A36TBF - фото 5
Круг отрезной по металлу DENZEL 73794, 230 х 2,5 х 22,2 мм, A36TBF - фото 6
Круг отрезной по металлу DENZEL 73794, 230 х 2,5 х 22,2 мм, A36TBF - фото 7
Круг отрезной по металлу DENZEL 73794, 230 х 2,5 х 22,2 мм, A36TBF - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
22, 23
Зернистость (P; F)
30
Комплектация
Круг отрезной - 1 шт
  • Круг отрезной по металлу DENZEL 73794, 230 х 2,5 х 22,2 мм, A36TBF - фото 1
  • Круг отрезной по металлу DENZEL 73794, 230 х 2,5 х 22,2 мм, A36TBF - фото 2
  • Круг отрезной по металлу DENZEL 73794, 230 х 2,5 х 22,2 мм, A36TBF - фото 3
  • Круг отрезной по металлу DENZEL 73794, 230 х 2,5 х 22,2 мм, A36TBF - фото 4
  • Круг отрезной по металлу DENZEL 73794, 230 х 2,5 х 22,2 мм, A36TBF - фото 5
  • Круг отрезной по металлу DENZEL 73794, 230 х 2,5 х 22,2 мм, A36TBF - фото 6
  • Круг отрезной по металлу DENZEL 73794, 230 х 2,5 х 22,2 мм, A36TBF - фото 7
  • Круг отрезной по металлу DENZEL 73794, 230 х 2,5 х 22,2 мм, A36TBF - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
100 руб. 
Начислим 2 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746500
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Круг отрезной по металлу DENZEL 73794, 230 х 2,5 х 22,2 мм, A36TBF
100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
22, 23
Зернистость (P; F)
30
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг отрезной - 1 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Круг отрезной по металлу DENZEL 73794, 230 х 2,5 х 22,2 мм, A36TBF

Отрезной круг по металлу Denzel A36TBF 73794 диаметром 230 мм и толщиной 2,5 мм устанавливается на углошлифовальную машину с посадочным размером 22,2 мм. Предназначен для сухого резания углеродистых и нержавеющих сталей. Максимальная частота вращения составляет 6650 об/мин. Круг пригодится в слесарной мастерской.

Преимущества

  • Повышенная производительность — высокотвердый абразив из электрокорунда белого и электрокорунда нормального с зернистостью 30 и специальными добавками позволяет эффективно резать прочные материалы.
  • Надежность — круг армирован усиленной стеклосеткой, что обеспечивает высокую устойчивость к разрушению даже при значительных нагрузках.
  • Долговечность — бакелитовая связка надежно удерживает абразив при работе на высокой скорости, круг толщиной 2,5 мм изнашивается медленно.
  • Гарантированное качество — сертификат MPA-Hannover подтверждает надежность и безопасность оснастки.



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Отзывы о товаре Круг отрезной по металлу DENZEL 73794, 230 х 2,5 х 22,2 мм, A36TBF




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
22, 23
Зернистость (P; F)
30
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг отрезной - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Отрезной круг по металлу Denzel A36TBF 73794 диаметром 230 мм и толщиной 2,5 мм устанавливается на углошлифовальную машину с посадочным размером 22,2 мм. Предназначен для сухого резания углеродистых и нержавеющих сталей. Максимальная частота вращения составляет 6650 об/мин. Круг пригодится в слесарной мастерской.

Преимущества

  • Повышенная производительность — высокотвердый абразив из электрокорунда белого и электрокорунда нормального с зернистостью 30 и специальными добавками позволяет эффективно резать прочные материалы.
  • Надежность — круг армирован усиленной стеклосеткой, что обеспечивает высокую устойчивость к разрушению даже при значительных нагрузках.
  • Долговечность — бакелитовая связка надежно удерживает абразив при работе на высокой скорости, круг толщиной 2,5 мм изнашивается медленно.
  • Гарантированное качество — сертификат MPA-Hannover подтверждает надежность и безопасность оснастки.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Круг отрезной по металлу DENZEL 73794, 230 х 2,5 х 22,2 мм, A36TBF - купить по цене 100 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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