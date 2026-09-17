Диск алмазный отрезной сегментный СИБРТЕХ 731007, 115 х 22,2 мм, сухая резка
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит
Диаметр, мм
115
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
130 руб.
В наличии
Код товара: 746261
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Загружаем...
130 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит
Диаметр, мм
115
Посадочный диаметр, мм
22,2
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Диск алмазный отрезной сегментный СИБРТЕХ 731007, 115 х 22,2 мм, сухая резка
Сегментный отрезной алмазный диск Сибртех 731007 диаметром 115 х 22,2 мм применяется для сухой резки бетона, камня, шлакоблока, тротуарной плитки и кирпича. Устанавливается на углошлифовальную машину с посадочным диаметром 22,2 мм. Подходит для интенсивной работы, оптимален для решения бытовых задач.
Преимущества
- Эффективное охлаждение — сегментное строение диска способствует активному отведению тепла и пыли, поэтому подача воды не требуется.
- Высокое качество и скорость работы — режущая кромка имеет ширину 7 мм.
- Износостойкость — рабочий слой нанесен методом холодного прессования.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит
Диаметр, мм
115
Посадочный диаметр, мм
22,2
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Сегментный отрезной алмазный диск Сибртех 731007 диаметром 115 х 22,2 мм применяется для сухой резки бетона, камня, шлакоблока, тротуарной плитки и кирпича. Устанавливается на углошлифовальную машину с посадочным диаметром 22,2 мм. Подходит для интенсивной работы, оптимален для решения бытовых задач.
Преимущества
- Эффективное охлаждение — сегментное строение диска способствует активному отведению тепла и пыли, поэтому подача воды не требуется.
- Высокое качество и скорость работы — режущая кромка имеет ширину 7 мм.
- Износостойкость — рабочий слой нанесен методом холодного прессования.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Диск алмазный отрезной сегментный СИБРТЕХ 731007, 115 х 22,2 мм, сухая резка - стоимость товара 130 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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