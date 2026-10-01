Top.Mail.Ru
Сверло направляющее MATRIX 72600, алмазное 6 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сверло направляющее MATRIX 72600, алмазное 6 мм

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сверло направляющее MATRIX 72600, алмазное 6 мм - фото 1
Сверло направляющее MATRIX 72600, алмазное 6 мм - фото 2
Сверло направляющее MATRIX 72600, алмазное 6 мм - фото 3
Сверло направляющее MATRIX 72600, алмазное 6 мм - фото 4
Сверло направляющее MATRIX 72600, алмазное 6 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал назначения
Керамика, Стекло, Керамогранит
Диаметр, мм
6
Комплектация
Сверло алмазное - 1 шт
  • Сверло направляющее MATRIX 72600, алмазное 6 мм - фото 1
  • Сверло направляющее MATRIX 72600, алмазное 6 мм - фото 2
  • Сверло направляющее MATRIX 72600, алмазное 6 мм - фото 3
  • Сверло направляющее MATRIX 72600, алмазное 6 мм - фото 4
  • Сверло направляющее MATRIX 72600, алмазное 6 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 749607
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Материал
сталь марки 45
Материал назначения
Керамика, Стекло, Керамогранит
Диаметр, мм
6
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло алмазное - 1 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Сверло направляющее MATRIX 72600, алмазное 6 мм

Направляющее алмазное сверло Matrix 72600 диаметром 6 мм — инструмент для сверления отверстий в керамике, плитке и стекле при рекомендованной скорости 350-700 об/мин. Подходит также для работы с керамогранитом. Используется с кольцевыми алмазными сверлами (коронками) ТМ Matrix диаметром 16-120 мм (726163-726963). Для продления срока службы инструмента рекомендуется использовать водяное охлаждение, а также снимать центрирующее сверло после просверливания отверстий глубиной 1-2 мм.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — сверло изготовлено из стали марки 45.
  • Защита от разрушения — антикоррозионное покрытие защищает сверло от воздействия влаги в процессе мокрого сверления.
  • Надежная фиксация — специальная лыска предотвращает проворачивание цилиндрического хвостовика в патроне.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Сверло направляющее MATRIX 72600, алмазное 6 мм




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MATRIX
Материал
сталь марки 45
Материал назначения
Керамика, Стекло, Керамогранит
Диаметр, мм
6
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло алмазное - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Направляющее алмазное сверло Matrix 72600 диаметром 6 мм — инструмент для сверления отверстий в керамике, плитке и стекле при рекомендованной скорости 350-700 об/мин. Подходит также для работы с керамогранитом. Используется с кольцевыми алмазными сверлами (коронками) ТМ Matrix диаметром 16-120 мм (726163-726963). Для продления срока службы инструмента рекомендуется использовать водяное охлаждение, а также снимать центрирующее сверло после просверливания отверстий глубиной 1-2 мм.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — сверло изготовлено из стали марки 45.
  • Защита от разрушения — антикоррозионное покрытие защищает сверло от воздействия влаги в процессе мокрого сверления.
  • Надежная фиксация — специальная лыска предотвращает проворачивание цилиндрического хвостовика в патроне.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сверло направляющее MATRIX 72600, алмазное 6 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...