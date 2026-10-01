Сверло направляющее MATRIX 72600, алмазное 6 мм
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Сверло направляющее MATRIX 72600, алмазное 6 мм
Направляющее алмазное сверло Matrix 72600 диаметром 6 мм — инструмент для сверления отверстий в керамике, плитке и стекле при рекомендованной скорости 350-700 об/мин. Подходит также для работы с керамогранитом. Используется с кольцевыми алмазными сверлами (коронками) ТМ Matrix диаметром 16-120 мм (726163-726963). Для продления срока службы инструмента рекомендуется использовать водяное охлаждение, а также снимать центрирующее сверло после просверливания отверстий глубиной 1-2 мм.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — сверло изготовлено из стали марки 45.
- Защита от разрушения — антикоррозионное покрытие защищает сверло от воздействия влаги в процессе мокрого сверления.
- Надежная фиксация — специальная лыска предотвращает проворачивание цилиндрического хвостовика в патроне.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Направляющее алмазное сверло Matrix 72600 диаметром 6 мм — инструмент для сверления отверстий в керамике, плитке и стекле при рекомендованной скорости 350-700 об/мин. Подходит также для работы с керамогранитом. Используется с кольцевыми алмазными сверлами (коронками) ТМ Matrix диаметром 16-120 мм (726163-726963). Для продления срока службы инструмента рекомендуется использовать водяное охлаждение, а также снимать центрирующее сверло после просверливания отверстий глубиной 1-2 мм.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — сверло изготовлено из стали марки 45.
- Защита от разрушения — антикоррозионное покрытие защищает сверло от воздействия влаги в процессе мокрого сверления.
- Надежная фиксация — специальная лыска предотвращает проворачивание цилиндрического хвостовика в патроне.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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