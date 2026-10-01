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Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMI-2000G купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMI-2000G

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Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMI-2000G - фото 1
Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMI-2000G - фото 2
Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMI-2000G - фото 3
Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMI-2000G - фото 4
Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMI-2000G - фото 5
Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMI-2000G - фото 6
Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMI-2000G - фото 7
Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMI-2000G - фото 8
Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMI-2000G - фото 9
Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMI-2000G - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMI-2000G - фото 1
  • Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMI-2000G - фото 2
  • Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMI-2000G - фото 3
  • Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMI-2000G - фото 4
  • Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMI-2000G - фото 5
  • Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMI-2000G - фото 6
  • Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMI-2000G - фото 7
  • Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMI-2000G - фото 8
  • Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMI-2000G - фото 9
  • Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMI-2000G - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748859
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Характеристики

Бренд
AC Electric
Комплектация
ножки
Мощность обогрева
2 000 Вт
Напряжение
230 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
механический
Тип установки
настенный
Длина провода, м
1.2
Рекомендуемая площадь обогрева
25 м?
Влагозащита
Нет
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMI-2000G

Конвектор AC/Electric серии CMI – это практичное и эффективное устройство для обогрева различных помещений. В основе работы конвектора лежит нагревательный элемент типа "стич", который отличается высокой производительностью и равномерной подачей тепла, быстро создавая комфортные условия в любом помещении. Управление прибором максимально простое благодаря механической системе, что позволяет без труда настраивать нужный режим обогрева. Для безопасной работы предусмотрена защита от перегрева, которая автоматически отключает конвектор при превышении допустимой температуры, гарантируя надежность даже при продолжительной эксплуатации. Дополнительным преимуществом является защита от опрокидывания – если конвектор случайно упадет, он автоматически прекратит работу, предотвращая возникновение опасных ситуаций. Это делает модель идеальной для использования в семьях с детьми и животными. Компактный и стильный дизайн конвектора позволяет ему легко вписаться в любое помещение, а возможность как настенного, так и напольного размещения обеспечивает гибкость в установке. Опоры на колесиках делают его удобным для перемещения по дому или офису.

Отзывы о товаре Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMI-2000G




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AC Electric
Комплектация
ножки
Мощность обогрева
2 000 Вт
Напряжение
230 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
механический
Тип установки
настенный
Длина провода, м
1.2
Рекомендуемая площадь обогрева
25 м?
Влагозащита
Нет
Страна производитель
Китай
Описание
Конвектор AC/Electric серии CMI – это практичное и эффективное устройство для обогрева различных помещений. В основе работы конвектора лежит нагревательный элемент типа "стич", который отличается высокой производительностью и равномерной подачей тепла, быстро создавая комфортные условия в любом помещении. Управление прибором максимально простое благодаря механической системе, что позволяет без труда настраивать нужный режим обогрева. Для безопасной работы предусмотрена защита от перегрева, которая автоматически отключает конвектор при превышении допустимой температуры, гарантируя надежность даже при продолжительной эксплуатации. Дополнительным преимуществом является защита от опрокидывания – если конвектор случайно упадет, он автоматически прекратит работу, предотвращая возникновение опасных ситуаций. Это делает модель идеальной для использования в семьях с детьми и животными. Компактный и стильный дизайн конвектора позволяет ему легко вписаться в любое помещение, а возможность как настенного, так и напольного размещения обеспечивает гибкость в установке. Опоры на колесиках делают его удобным для перемещения по дому или офису.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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