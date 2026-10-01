Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMI-2000G
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Характеристики
Описание товара Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMI-2000G
Конвектор AC/Electric серии CMI – это практичное и эффективное устройство для обогрева различных помещений. В основе работы конвектора лежит нагревательный элемент типа "стич", который отличается высокой производительностью и равномерной подачей тепла, быстро создавая комфортные условия в любом помещении. Управление прибором максимально простое благодаря механической системе, что позволяет без труда настраивать нужный режим обогрева. Для безопасной работы предусмотрена защита от перегрева, которая автоматически отключает конвектор при превышении допустимой температуры, гарантируя надежность даже при продолжительной эксплуатации. Дополнительным преимуществом является защита от опрокидывания – если конвектор случайно упадет, он автоматически прекратит работу, предотвращая возникновение опасных ситуаций. Это делает модель идеальной для использования в семьях с детьми и животными. Компактный и стильный дизайн конвектора позволяет ему легко вписаться в любое помещение, а возможность как настенного, так и напольного размещения обеспечивает гибкость в установке. Опоры на колесиках делают его удобным для перемещения по дому или офису.
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
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