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Tarja - Frisson Noir (4029759207764) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Tarja - Frisson Noir (4029759207764) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Tarja
Альбом (сингл)
Frisson Noir
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tarja - Frisson Noir (4029759207764) - фото 1
  • Tarja - Frisson Noir (4029759207764) - фото 2
  • Tarja - Frisson Noir (4029759207764) - фото 3
  • Tarja - Frisson Noir (4029759207764) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748523
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Tarja - Frisson Noir (4029759207764) виниловая пластинка
5 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759207764]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Tarja
Альбом (сингл)
Frisson Noir
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Frisson Noir, The Eternal Return, Leap of Faith (feat. Marko Hietala), At Sea (feat. Mervi Myllyoja & Niklas Pokki), Blaze Forever, The Trace Outlives (feat. Sayo Komada), Tango (feat. Apocalyptica), Anemoia (feat. Juli?n Bedmar & Valter Freitas), I Dont Care (feat. Dani Filth), Against the Odds (feat. Chad Smith)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Tarja - Frisson Noir (4029759207764) виниловая пластинка

Frisson Noir — предстоящий десятый сольный студийный альбом и шестой метал-альбом финской вокалистки Тарьи Турунен (ex-Nightwish) Издание на черном двойном виниле в гейтфолде включает 24-страничный буклет с иллюстрациями, фотографиями и текстами всех песен. Сама Турунен назвала этот альбом «самым тяжёлым альбомом в её карьере», описав его как её возвращение в жанр метала. Frisson Noir знаменует собой самый большой перерыв между метал-альбомами для Турунен, поскольку её последний метал-альбом In the Raw вышел в 2019 году. Первый сингл с альбома, «At Sea», был выпущен 18 марта 2026 года. В альбом вошли совместные работы с бывшим басистом Nightwish Марко Хиеталой, группой Apocalyptica, вокалистом Cradle of Filth Дани Филтом и барабанщиком Red Hot Chili Peppers Чадом Смитом. Альбом был спродюсирован Турунен и сведен номинированным на премию Grammy продюсером Нилом Авроном.



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759207764]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Tarja
Альбом (сингл)
Frisson Noir
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Frisson Noir, The Eternal Return, Leap of Faith (feat. Marko Hietala), At Sea (feat. Mervi Myllyoja & Niklas Pokki), Blaze Forever, The Trace Outlives (feat. Sayo Komada), Tango (feat. Apocalyptica), Anemoia (feat. Juli?n Bedmar & Valter Freitas), I Dont Care (feat. Dani Filth), Against the Odds (feat. Chad Smith)
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Описание
Frisson Noir — предстоящий десятый сольный студийный альбом и шестой метал-альбом финской вокалистки Тарьи Турунен (ex-Nightwish) Издание на черном двойном виниле в гейтфолде включает 24-страничный буклет с иллюстрациями, фотографиями и текстами всех песен. Сама Турунен назвала этот альбом «самым тяжёлым альбомом в её карьере», описав его как её возвращение в жанр метала. Frisson Noir знаменует собой самый большой перерыв между метал-альбомами для Турунен, поскольку её последний метал-альбом In the Raw вышел в 2019 году. Первый сингл с альбома, «At Sea», был выпущен 18 марта 2026 года. В альбом вошли совместные работы с бывшим басистом Nightwish Марко Хиеталой, группой Apocalyptica, вокалистом Cradle of Filth Дани Филтом и барабанщиком Red Hot Chili Peppers Чадом Смитом. Альбом был спродюсирован Турунен и сведен номинированным на премию Grammy продюсером Нилом Авроном.


Теги товара: Limited Edition
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Tarja - Frisson Noir (4029759207764) виниловая пластинка - стоимость товара 5800 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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