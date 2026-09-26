Eric Clapton - The Complete Reprise Studio Albums - Volume 2 (0093624895152) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Eric Clapton - The Complete Reprise Studio Albums - Volume 2 (0093624895152) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Reptile (2001) Reptile, Got You on My Mind, Travelin' Light, Believe in Life, Come Back Baby, Broken Down, Find Myself, Ain't Gonna Stand For It, I Want a Little Girl, Second Nature, Don't Let Me Be Lonely Tonight, Modern Girl, Superman Inside, Son & Sylvia, Me and Mr. Johnson (2004) When You Got a Good Friend, Little Queen of Spades, They're Red Hot, Me and the Devil Blues, Traveling RiverBlues, Last Fair Deal Gone Down, Stop Breakin' Down Blues, Milkcow's Calf Blues, Kind Hearted Woman Blues, Come on in My Kitchen, f I Had Possession Over Judgment Day, Love in Vain, 20 Blues, Hell Bound on My Trail, Etching, Sessions for Robert J (2004) Sweet Home Chicago, Milkcow's Calf Blues, Terraplane Blues, If I Had Possession Over Judgment Day, Stop Breakin' Down Blues, Little Queen of Spades, Traveling RiverBlues, Me and the Devil Blues, From Four Until Late, Kind Hearted Woman Blues, Ramblin' on My Mind, Back Home (2005) So Tired, Say What You Will, I'm Going Left, Love Don't Love Nobody, Revolution, Love Comes To Everyone, Lost and Found, Piece of My Heart, One Day, One Track Mind, Run Home to Me, Back Home, Clapton (2010) Travelin' Alone, Rocking Chair, River Runs Deep, Judgment Day, How Deep Is the Ocean, My Very Good Friend the Milkman, Can't Hold Out Much Longer, There's No Way to Get Along, Everything Will Be Alright, Diamonds Made from Rain, When Somebody Thinks You're Wonderful, Hard Time Blues, Run Back to Your Side, Autumn Leaves, Rarities 2001-2010 Johnny Guitar, Midnight Hour Blues, You Better Watch Yourself, Traveling RiverBlues, Little Queen of Spades, Take a Little Walk with Me, Losing Hand, I Was Fooled
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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