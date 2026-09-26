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Eric Clapton - The Complete Reprise Studio Albums - Volume 2 (0093624895152) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Eric Clapton - The Complete Reprise Studio Albums - Volume 2 (0093624895152) виниловая пластинка

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Clapton, Eric The Complete Reprise Studio Albums - Volume 2 (0093624895152) виниловая пластинка - фото 1
Clapton, Eric The Complete Reprise Studio Albums - Volume 2 (0093624895152) виниловая пластинка - фото 2
Clapton, Eric The Complete Reprise Studio Albums - Volume 2 (0093624895152) виниловая пластинка - фото 3
Clapton, Eric The Complete Reprise Studio Albums - Volume 2 (0093624895152) виниловая пластинка - фото 4
Clapton, Eric The Complete Reprise Studio Albums - Volume 2 (0093624895152) виниловая пластинка - фото 5
Clapton, Eric The Complete Reprise Studio Albums - Volume 2 (0093624895152) виниловая пластинка - фото 6
Clapton, Eric The Complete Reprise Studio Albums - Volume 2 (0093624895152) виниловая пластинка - фото 7
Clapton, Eric The Complete Reprise Studio Albums - Volume 2 (0093624895152) виниловая пластинка - фото 8
Clapton, Eric The Complete Reprise Studio Albums - Volume 2 (0093624895152) виниловая пластинка - фото 9
Clapton, Eric The Complete Reprise Studio Albums - Volume 2 (0093624895152) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Eric Clapton
Альбом (сингл)
The Complete Reprise Studio Albums, Volume 2
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Clapton, Eric The Complete Reprise Studio Albums - Volume 2 (0093624895152) виниловая пластинка - фото 1
  • Clapton, Eric The Complete Reprise Studio Albums - Volume 2 (0093624895152) виниловая пластинка - фото 2
  • Clapton, Eric The Complete Reprise Studio Albums - Volume 2 (0093624895152) виниловая пластинка - фото 3
  • Clapton, Eric The Complete Reprise Studio Albums - Volume 2 (0093624895152) виниловая пластинка - фото 4
  • Clapton, Eric The Complete Reprise Studio Albums - Volume 2 (0093624895152) виниловая пластинка - фото 5
  • Clapton, Eric The Complete Reprise Studio Albums - Volume 2 (0093624895152) виниловая пластинка - фото 6
  • Clapton, Eric The Complete Reprise Studio Albums - Volume 2 (0093624895152) виниловая пластинка - фото 7
  • Clapton, Eric The Complete Reprise Studio Albums - Volume 2 (0093624895152) виниловая пластинка - фото 8
  • Clapton, Eric The Complete Reprise Studio Albums - Volume 2 (0093624895152) виниловая пластинка - фото 9
  • Clapton, Eric The Complete Reprise Studio Albums - Volume 2 (0093624895152) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 420 руб. 
Начислим 1086 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 599007
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Eric Clapton - The Complete Reprise Studio Albums - Volume 2 (0093624895152) виниловая пластинка
38 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
10 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624895152]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Eric Clapton
Альбом (сингл)
The Complete Reprise Studio Albums, Volume 2
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Reptile (2001) Reptile, Got You on My Mind, Travelin' Light, Believe in Life, Come Back Baby, Broken Down, Find Myself, Ain't Gonna Stand For It, I Want a Little Girl, Second Nature, Don't Let Me Be Lonely Tonight, Modern Girl, Superman Inside, Son & Sylvia, Me and Mr. Johnson (2004) When You Got a Good Friend, Little Queen of Spades, They're Red Hot, Me and the Devil Blues, Traveling RiverBlues, Last Fair Deal Gone Down, Stop Breakin' Down Blues, Milkcow's Calf Blues, Kind Hearted Woman Blues,
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eric Clapton - The Complete Reprise Studio Albums - Volume 2 (0093624895152) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Reptile (2001) Reptile, Got You on My Mind, Travelin' Light, Believe in Life, Come Back Baby, Broken Down, Find Myself, Ain't Gonna Stand For It, I Want a Little Girl, Second Nature, Don't Let Me Be Lonely Tonight, Modern Girl, Superman Inside, Son & Sylvia, Me and Mr. Johnson (2004) When You Got a Good Friend, Little Queen of Spades, They're Red Hot, Me and the Devil Blues, Traveling RiverBlues, Last Fair Deal Gone Down, Stop Breakin' Down Blues, Milkcow's Calf Blues, Kind Hearted Woman Blues, Come on in My Kitchen, f I Had Possession Over Judgment Day, Love in Vain, 20 Blues, Hell Bound on My Trail, Etching, Sessions for Robert J (2004) Sweet Home Chicago, Milkcow's Calf Blues, Terraplane Blues, If I Had Possession Over Judgment Day, Stop Breakin' Down Blues, Little Queen of Spades, Traveling RiverBlues, Me and the Devil Blues, From Four Until Late, Kind Hearted Woman Blues, Ramblin' on My Mind, Back Home (2005) So Tired, Say What You Will, I'm Going Left, Love Don't Love Nobody, Revolution, Love Comes To Everyone, Lost and Found, Piece of My Heart, One Day, One Track Mind, Run Home to Me, Back Home, Clapton (2010) Travelin' Alone, Rocking Chair, River Runs Deep, Judgment Day, How Deep Is the Ocean, My Very Good Friend the Milkman, Can't Hold Out Much Longer, There's No Way to Get Along, Everything Will Be Alright, Diamonds Made from Rain, When Somebody Thinks You're Wonderful, Hard Time Blues, Run Back to Your Side, Autumn Leaves, Rarities 2001-2010 Johnny Guitar, Midnight Hour Blues, You Better Watch Yourself, Traveling RiverBlues, Little Queen of Spades, Take a Little Walk with Me, Losing Hand, I Was Fooled



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Eric Clapton - The Complete Reprise Studio Albums - Volume 2 (0093624895152) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
10 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624895152]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Eric Clapton
Альбом (сингл)
The Complete Reprise Studio Albums, Volume 2
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Reptile (2001) Reptile, Got You on My Mind, Travelin' Light, Believe in Life, Come Back Baby, Broken Down, Find Myself, Ain't Gonna Stand For It, I Want a Little Girl, Second Nature, Don't Let Me Be Lonely Tonight, Modern Girl, Superman Inside, Son & Sylvia, Me and Mr. Johnson (2004) When You Got a Good Friend, Little Queen of Spades, They're Red Hot, Me and the Devil Blues, Traveling RiverBlues, Last Fair Deal Gone Down, Stop Breakin' Down Blues, Milkcow's Calf Blues, Kind Hearted Woman Blues,
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Reptile (2001) Reptile, Got You on My Mind, Travelin' Light, Believe in Life, Come Back Baby, Broken Down, Find Myself, Ain't Gonna Stand For It, I Want a Little Girl, Second Nature, Don't Let Me Be Lonely Tonight, Modern Girl, Superman Inside, Son & Sylvia, Me and Mr. Johnson (2004) When You Got a Good Friend, Little Queen of Spades, They're Red Hot, Me and the Devil Blues, Traveling RiverBlues, Last Fair Deal Gone Down, Stop Breakin' Down Blues, Milkcow's Calf Blues, Kind Hearted Woman Blues, Come on in My Kitchen, f I Had Possession Over Judgment Day, Love in Vain, 20 Blues, Hell Bound on My Trail, Etching, Sessions for Robert J (2004) Sweet Home Chicago, Milkcow's Calf Blues, Terraplane Blues, If I Had Possession Over Judgment Day, Stop Breakin' Down Blues, Little Queen of Spades, Traveling RiverBlues, Me and the Devil Blues, From Four Until Late, Kind Hearted Woman Blues, Ramblin' on My Mind, Back Home (2005) So Tired, Say What You Will, I'm Going Left, Love Don't Love Nobody, Revolution, Love Comes To Everyone, Lost and Found, Piece of My Heart, One Day, One Track Mind, Run Home to Me, Back Home, Clapton (2010) Travelin' Alone, Rocking Chair, River Runs Deep, Judgment Day, How Deep Is the Ocean, My Very Good Friend the Milkman, Can't Hold Out Much Longer, There's No Way to Get Along, Everything Will Be Alright, Diamonds Made from Rain, When Somebody Thinks You're Wonderful, Hard Time Blues, Run Back to Your Side, Autumn Leaves, Rarities 2001-2010 Johnny Guitar, Midnight Hour Blues, You Better Watch Yourself, Traveling RiverBlues, Little Queen of Spades, Take a Little Walk with Me, Losing Hand, I Was Fooled


Теги товара: Limited Edition
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Отзывы


Eric Clapton - The Complete Reprise Studio Albums - Volume 2 (0093624895152) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 38420 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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