Sting - The Best Of 25 Years (0602527902210) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Sting
Альбом (сингл)
The Best Of 25 Years
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734952
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Характеристики
Бренд
A&M
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
A&M
Barcode
[0602527902210]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Sting
Альбом (сингл)
The Best Of 25 Years
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
If You Love Somebody Set Them Free, Englishman In New York, We'll Be Together, Fragile, All This Time, If I Ever Lose My Faith In You, Fields Of Gold, Desert Rose, Whenever I Say Your Name, Never Coming Home, Message In A Bottle (Live), Demolition Man (Live), Heavy Cloud No Rain (Live)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Sting - The Best Of 25 Years (0602527902210) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: If You Love Somebody Set Them Free, Englishman In New York, We'll Be Together, Fragile, All This Time, If I Ever Lose My Faith In You, Fields Of Gold, Desert Rose, Whenever I Say Your Name, Never Coming Home, Message In A Bottle (Live), Demolition Man (Live), Heavy Cloud No Rain (Live)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
A&M
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
A&M
Barcode
[0602527902210]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Sting
Альбом (сингл)
The Best Of 25 Years
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
If You Love Somebody Set Them Free, Englishman In New York, We'll Be Together, Fragile, All This Time, If I Ever Lose My Faith In You, Fields Of Gold, Desert Rose, Whenever I Say Your Name, Never Coming Home, Message In A Bottle (Live), Demolition Man (Live), Heavy Cloud No Rain (Live)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: If You Love Somebody Set Them Free, Englishman In New York, We'll Be Together, Fragile, All This Time, If I Ever Lose My Faith In You, Fields Of Gold, Desert Rose, Whenever I Say Your Name, Never Coming Home, Message In A Bottle (Live), Demolition Man (Live), Heavy Cloud No Rain (Live)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Sting - The Best Of 25 Years (0602527902210) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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